Belen Rodriguez, l'hairstyle naturale e spettinato per la vacanza in Argentina Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in Argentina con i figli Santiago e Luna e il compagno Elio Lorenzoni: la showgirl celebra la ritrovata serenità con look semplici e capelli spettinati.

A cura di Arianna Colzi

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze di Natale a casa in Argentina con i figli Santiago e Luna Marì e il compagno Elio Lorenzoni. Oltre a loro, nella maxi villa con piscina a pochi passi da Buenos Aires ci sono anche i genitori e i fratelli Cecilia e Jeremias. La distanza dall'Italia sembra davvero un toccasana per Rodriguez, ma non sono mancate le discussioni con l'ex compagno Antonino Spinalbese, che ha accusato la showgirl di aver portato la figlia in Argentina senza il suo consenso. Una vacanza, questa, tutta all'insegna della spontaneità, tra look da spiaggia e capelli spettinati.

Belen Rodriguez

Il look denim di Belen Rodriguez

Salopette di jeans, crop top e shorts. Belen Rodriguez torna alle origini anche nella scelta dei look, optando per abiti semplici, estivi e comfy. Nonostante il clamore mediatico suscitato dalle sue rivelazioni, Rodriguez sembra finalmente aver ritrovato la serenità: la showgirl ha postato un video mentre balla con un bambino, tra capelli spettinati, sandali flat, una salopette in denim e un crop top verde lime. Nel post Instagram, inoltre, la star ironizza sulla celebre frase "mi è caduta la spallina", resa famosa grazie all'imitazione di Virginia Raffaele.

Belen balla con un bambino in Argentina

Belen Rodriguez, addio alle acconciature in Argentina

Anche nelle storie, tra giochi con i figli e road trip con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez si mostra con un look naturale: i capelli sono voluminosi e mossi, messi in risalto semplicemente dall'aria di mare. La showgirl dice addio ad acconciature elaborate per lasciare sciolti e liberi i lunghissimi capelli, come si vede nelle storie che posta sui social. Una serenità ritrovata che traspare anche dai look, semplici e naturali.

Belen Rodriguez in Argentina