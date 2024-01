Gustavo Rodriguez è un nonno trendy: canotta tie dye per la passeggiata in spiaggia con Luna Marì Ieri la famiglia Rodriguez ha organizzato una gita a Reta, una località balneare in provincia di Buenos Aires. Il più trendy del gruppo? Nonno Gustavo, che ha passeggiato in spiaggia con Luna Marì con indosso una canotta tie sye multicolor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è in Argentina con la famiglia al completo e non potrebbe essere più felice. Era da prima della pandemia che non tornava nella sua terra natale ma ora, complici le vacanze di Capodanno, è stata lieta di organizzare una vacanza nella casa in provincia di Buenos Aires che ha acquistato agli esordi della carriera. È partita poco prima della fine del 2023 con i figli Santiago e Luna Marì e col compagno Elio Lorenzoni, documentando tutto sui social tra foto e Stories. Se il 31 dicembre è rimasta a casa alle prese con una maxi cena con le persone care, ora ha dato il via a un viaggio on the road. In quanti hanno visto su Instagram gli adorabili scatti di nonno Gustavo Rodriguez con sua nipote?

La gita in spiaggia della famiglia Rodriguez

Ieri Belén Rodriguez è partita in auto con genitori e figli, mostrandosi super trendy in una versione comoda e casual con shorts di jeans e t-shirt multicolor. Al motto di "Sin señal", ovvero "Nessun segnale", ha poi condiviso sui social alcuni scatti realizzati sulle spiagge di Reta, una località balneare in provincia di Buenos Aires, dove si è goduta il totale relax tra sole e mare cristallino, lontana dallo stress e dalle comuni preoccupazioni quotidiane.

Gustavo Rodriguez e Luna Marì a Rena

Passeggiate sul bagnasciuga, pranzi "con vista" e dolci momenti condivisi con i figli: Belén è apparsa felice e raggiante, a dimostrazione del fatto che la vacanza e la compagnia della famiglia le hanno fatto ritrovare il sorriso dopo il momento difficile.

Luna Marì con nonno Gustavo

Il look multicolor di nonno Gustavo Rodriguez

Il più trendy della famiglia Rodriguez? Non è Belén ma sua padre Gustavo, che durante la gita alle spiagge argentine ha sfoggiato un look che non poteva passare inosservato. Ha abbinato un paio di pantaloni di lino a righine a una canotta a stampa tie dye multicolor, completando il tutto con gli iconici sandali a doppia fascia firmati Birkenstock.

Il look da spiaggia di Gustavo Rodriguez

Ha poi portato sulle spalle la piccola Luna Marì, apparsa adorabile con un completino da spiaggia in verde smeraldo che ha coperto un bikini total pink. Insomma, nonno e nipote sembrano essere letteralmente inseparabili e hanno dato vita a un dolcissimo quadretto familiare che di sicuro avrà "sciolto" il cuore di mamma Belén.