Belén Rodriguez, Capodanno in bianco: completo di lino e top trasparente per la festa in Argentina Belén Rodriguez ha festeggiato il Capodanno in Argentina con la famiglia al completo. Per lei niente paillettes e cristalli, ha preferito un completo mannish di lino e un top dalle trasparenze audaci.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è felice come una bambina: da qualche giorno è tornata in Argentina per la prima volta dopo la pandemia ed è lì che ha trascorso il Capodanno, riunendosi alla famiglia nella casa che ha acquistato in provincia di Buenos Aires agli esordi della carriera. A farle compagnia non ci sono solo genitori e fratelli ma anche i figli Santiago e Luna Marì e il compagno Elio Lorenzoni, che è stato lieto di condividere questa nuova esperienza con lei. Avevamo lasciato la conduttrice tra giornate ai polo club tipicamente argentini e bagni in piscina, ora la ritroviamo in versione party per il classico veglione di fine anno: ecco cosa ha indossato per i festeggiamenti del 31 dicembre.

Belén Rodriguez in total white per Capodanno 2024

A poche ore dall'inizio dei festeggiamenti di Capodanno Belén ha rivelato sui social i piccoli segreti di bellezza usati per apparire al meglio in serata. Innanzitutto ha fatto una "power nap" con Elio (il tutto indossando delle patch sotto gli occhi per combattere occhiaie e segni di stanchezza), poi una volta sveglia ha applicato sul viso una scintillante maschera d'oro.

Belén con le patch sotto gli occhi

Il suo effetto? È un perfetto rimedio antiossidante, esfoliante, idratante e rende la pelle super luminosa. Una volta cominciata la cena in famiglia si è poi scattata qualche selfie per mostrare il look scelto. Così come durante il Natale in Franciacorta, anche questa volta Belén è "andata in bianco".

Belén con la maschera d'oro sul viso

Il look mannish di Belén

Niente abiti da sera e paillettes, per il Capodanno in Argentina Belén ha seguito il trend della moda mannish. Ha indossato un candido completo di lino, l'ideale per affrontare le temperature miti dell'America Latina, per la precisione un modello con una giacca doppiopetto e un paio di pantaloni oversize con delle maxi tasche laterali.

Belén in bianco per Capodanno

Se da un lato il blazer è bianco ghiaccio, i pantaloni sembrano essere panna e sono stati abbinati a un top trasparente in tinta con dei micro dettagli sparkling all-over. Il reggiseno lasciato in vista è nude e ha aggiunto un tocco di sensualità all'outfit. Capelli sciolti e lisci, manicure neutra ma curata e gli immancabili bracciali d'oro al polso: a Capodanno Belén ha mixato in modo perfetto femminilità ed eleganza.

Il look mannish di Belén