Belén e Cecilia Rodriguez insieme in Argentina: è sfida di stile a colpi di micro bikini Belén e Cecilia Rodriguez si sono ritrovate in Argentina con il resto della famiglia e ne hanno approfittato per "sfidarsi" a colpi di stile: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata in Argentina per la prima volta dopo la pandemia e non potrebbe essere più felice (anche se la "rissa social" con Antonino Spinalbese stava rischiando di rovinarle la vacanza a poche ore dalla partenza). La sua terra natale la rende raggiante e serena e a dimostrarlo sono le numerose foto che sta postando con il sorriso stampato sulle labbra. Ad aspettarla nell'enorme villa in provincia di Buenos Aires c'era la famiglia al completo ed è proprio con tutti loro che trascorrerà il Capodanno. È stato però con la sorella Cecilia che fin dall'arrivo è andata in scena una vera e propria "sfida di stile" a colpi di micro bikini colorati.

Non appena sbarcata in Argentina Belén si è data alle esperienze tipiche del luogo, dalla cena nel suo ristorante di carne preferito alla giornata al polo club con la famiglia. Complice il clima mite tipicamente estivo del luogo, non potevano mancare bagni e tintarella. La conduttrice ha approfittato della piscina privata in casa per rispolverare i bikini del suo guardaroba estivo. Naturalmente non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, scattandosi dei sensuali selfie in versione balneare. Ha indossato un due pezzi spezzato della collezione Me Fui, abbinando un micro tanga viola con i laccetti blu cobalto a un reggiseno a triangolo grigio sfumato. Ha poi completato il tutto con un cappello panama che ha aggiunto un ulteriore tocco esotico.

A fare concorrenza a Belén in fatto di bellezza e stile non poteva che essere Cecilia Rodriguez. Quest'ultima, arrivata in Argentina molto prima della sorella (in coppia con Ignazio Moser), non ha esitato a scattarsi un selfie nello stesso specchio di casa, così da mostrare un altro dei bikini della collezione Me Fui. Ha optato sempre per un due pezzi mini ma un modello variopinto sui toni del rosa e lilla con tanga sgambato e reggiseno a triangolo. Per lei niente cappello, ha semplicemente lasciato i capelli lisci e fluenti cadere sulle spalle. Posa plastica, addominali in vista e silhouette impeccabile: la sfida fashion tra le sorelle Rodriguez è decisamente "all'ultimo sangue".

