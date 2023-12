Belén Rodriguez in Argentina esce in pantofole: le sue infradito di pelo costano quasi mille euro Belén Rodriguez è in Argentina con la famiglia al completo e per le uscite serali non rinuncia mai al glamour. Di recente, ad esempio, ha abbinato un abito da sera a un paio di ciabatte di pelo: ecco tutti i dettagli del look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è volata in Argentina con Santiago e Luna Marì e non potrebbe essere più felice: era da prima della pandemia che non tornava nella sua terra natale e ora ha approfittato del Capodanno per organizzare una reunion di famiglia nell'enorme villa in provincia di Buenos Aires che ha acquistato agli esordi della carriera. Certo, prima di partire è diventata protagonista di una "rissa social" con Antonino Spinalbese, il padre della secondogenita, ma al momento pare aver archiviato la questione con la promessa di portarla in tribunale. Ora si gode al massimo la vacanza oltreoceano, servendosi dei social per documentarne ogni singolo dettaglio, dal regalo che le ha fatto la mamma Veronica agli adorabili look di Luna.

L'abito col maxi spacco di Belén Rodriguez

Cosa ha fatto Belén nella sua prima sera in Argentina? Ha fatto visita a uno dei suoi ristoranti preferiti di Buenos Aires, approfittando del palcoscenico a disposizione per esibirsi e mettere in mostra le sue doti canore. Complici le temperature miti del luogo, ha inoltre avuto la possibilità di indossare uno dei capi freschi e sbarazzini della sua collezione di abbigliamento Mar De Margaritas. Per essere precisi ha scelto un lungo abito a fondo nero decorato con dei petali rossi, un sinuoso modello che le ha fasciato la silhouette, caratterizzato da una scollatura generosa, le maniche corte e a palloncino e un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in mostra.

Belén in Mar De Margaritas

Belén abbina le ciabatte pelose all'abito da sera

A fare la differenza nel look di Belén sono stati gli accessori, dalle scarpe alla borsa. Niente tacchi alti, ha preferito uscire in ciabatte ma senza rinunciare al glamour. Ha infatti indossato un paio di infradito pelose raso terra, per la precisione i sandali firmati Loewe in shearling color biscotto rifiniti con il logo Anagram sulla soletta.

Le ciabatte di Loewe

Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono vendute a 980 euro. Non è mancata la borsetta griffata: una Bottega Veneta in pelle intrecciata color petrolio (prezzo 3.200 euro). Insomma, per la conduttrice l'estate è tornata: riuscirà a lanciare i trend che spopoleranno nella prossima stagione durante la vacanza in Argentina?

Le infradito pelose di Loewe