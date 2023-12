Belén Rodriguez in Argentina con la famiglia: cosa le ha regalato mamma Veronica Cozzani Belén Rodriguez è tornata in Argentina e ora sta festeggiando il suo Natale “in ritardo” con il resto della famiglia. Mamma Veronica Cozzani le ha fatto un regalo speciale: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata in Argentina per la prima volta dopo la pandemia e non potrebbe essere più felice. Dopo aver trascorso il Natale in Franciacorta con Elio Lorenzoni e Luna Marì (cosa che ha scatenato l'ira del papà della bimba Antonino Spinalbese), ora è volata oltreoceano per riunirsi alla famiglia e trascorrere il Capodanno nella sua terra natale. Sui social sta documentando molti dettagli della vacanza, dagli interni della casa nella provincia di Buenos Aires ai dolci soprannomi che ha dato alla figlia, fino ad arrivare alle partite di calcio improvvisate tra Santiago e Jeremias. In quanti hanno notato il regalo che ha ricevuto all'arrivo dalla mamma Veronica Cozzani?

La reunion della famiglia Rodriguez

Era da giorni che i Rodriguez si erano temporaneamente trasferiti in Argentina ma solo nelle ultime ore è arrivata anche Belén con i suoi due figli, che sono stati lieti di riabbracciare sia i nonni che gli zii, conoscendone anche alcuni che non avevano mai incontrato prima d'ora. La famiglia più famosa della tv italiana ha deciso di festeggiare il Natale "in ritardo" tra bagni in piscina, cene a base di carne e passeggiate tra le strade di Buenos Aires. Veronica Cozzani, la mamma di Belén, ha pensato davvero a tutto per questa reunion e non sorprende che abbia riservato un dolce regalo alla figlia appena arrivata, così da offrirle una piccola consolazione dopo le recenti polemiche che l'hanno vista protagonista.

Il regalo ricevuto da Belén

Il "kit" regalato da Veronica Cozzani

È stata Belén in persona a rivelare il regalo di Natale ricevuto da mamma Veronica, che all'arrivo in Argentina le ha fatto trovare sul tavolo del salotto una cornice di legno dai dettagli in metallo gold e una tazzina per preparare a casa il tè mate, il cosiddetto matero con tanto di bombilla (ovvero la cannuccia in acciaio), per la precisione un modello in ceramica bianca con i contorni in oro decorata con il logo della Asociación de Fútbol Argentino. Questa specifica tipologia di tè ha origini argentine e nella medicina popolare viene utilizzata sia contro i reumatismi e le infezioni che per combattere la depressione. Insomma, Veronica Cozzani ha pensato a una sorta di kit "omeopatico" per dare forza e sostegno alla figlia anche quando fisicamente è lontana.