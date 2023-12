Luna Marì in Argentina: mamma Belén Rodriguez rivela il suo dolce soprannome Luna Marì è volata in Argentina con la mamma Belén Rodriguez e ora si sta godendo la vacanza tra bagni in piscina e giochi in famiglia. In quanti conoscono il dolce soprannome che le ha dato la conduttrice? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è finita di nuovo al centro dell'attenzione dei media ma questa volta la traumatica rottura con Stefano De Martino non c'entra nulla. Il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese si sarebbe infuriato per non aver potuto trascorrere le feste con la figlia Luna Marì: dopo il Natale con la mamma ed Elio Lorenzoni in un resort di lusso in Franciacorta, ora la bimba è volata in Argentina ed è lì che passerà il Capodanno con la famiglia Rodriguez al completo. I due ex compagni sono arrivati ai ferri corti e a dimostrarlo è stata la "rissa" andata in scena sui social nel giorno di Santo Stefano, conclusasi con la promessa della conduttrice di portare la questione in tribunale.

Luna Marì adorabile con la maschera di piume

Luna Marì naturalmente è ancora troppo piccola per rendersi conto degli screzi tra i genitori e continua a godersi le vacanze di Natale in compagnia della mamma. L'avevamo lasciata in aeroporto in versione "omino Michelin" con indosso il maxi bomber di Belén, oggi la ritroviamo in Argentina nell'enorme villa della famiglia Rodriguez. Tra bagni in piscina, giochi col fratello Santiago e dolci abbracci agli zii, non potrebbe essere più adorabile. È proprio tra le mura di casa che ha trovato un originale accessorio: una maschera veneziana rosa e oro decorata con delle esuberanti piume in tinta. La bimba non ha potuto fare a meno di provarla, lasciandosi immortalare dalla mamma come una vera e propria modella.

Luna Marrì con la maschera veneziana

Il soprannome di Luna Marì

Mamma Belén, incantata dall'incredibile bellezza di Luna Marì, le ha scattato più di una foto con la maschera veneziana, approfittando di un primo piano sulla bocca per rivelare il dolce soprannome che le ha dato. Complice il fatto che la bimba sembra aver ereditato da lei le labbra carnose, la conduttrice ha commentato l'immagine con la didascalia "La mia boquita", che tradotto significa "piccola bocca", "boccuccia". Insomma, Luna sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella. Da grande seguirà le orme della mamma nello spettacolo? Al momento è ancora troppo piccola per saperlo ma è certo che è un perfetto mix dello splendore della mamma e del papà.

Belén rivela il soprannome di Luna