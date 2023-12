Belén Rodriguez al polo club con la famiglia: quanto costa l’esperienza nel ranch argentino La famiglia Rodriguez si è riunita in Argentina per il Capodanno e ora sta trascorrendo le vacanze immersa nella cultura del suo paese natale. Non poteva mancare l’esperienza in un polo club: ecco tutto quello che c’è da sapere sul ranch scelto da Belén per trascorrere una giornata all’aria aperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata in Argentina per la prima volta dopo la pandemia ed è proprio lì che trascorrerà il Capodanno. Dopo la "rissa social" con Antonino Spinalbese (che con ogni probabilità si concluderà in tribunale), è partita dall'Italia con Santiago, Luna Marì ed Elio Lorenzoni e, dopo diversi scali e ore di volo, è arrivata nella sua terra natale, riunendosi alla famiglia nella villa in provincia di Buenos Aires che lei stessa ha acquistato agli esordi della carriera. Ora trascorre la vacanza tra bagni in piscina, cene nei suoi ristoranti preferiti, passeggiate tra le strade della capitale e vecchi ricordi "rispolverati", il tutto senza mai rinunciare ai social. Nelle ultime ore si è data a un'esperienza tipicamente argentina: una giornata in un polo club con i parenti.

Belén nel ranch argentino

Belén Rodriguez con i camperos nel ranch argentino

L'Argentina viene considerata la capitale del polo ed è proprio per questo che pullula di club e ranch che offrono tour, partite e lezioni a cavallo. La famiglia Rodriguez non ha voluto rinunciare a questa esperienza tipica ora che si è riunita e ha pensato bene di fare visita all'Argentina Polo Day, uno dei più famosi ranch nella campagna di Buenos Aires.

Belén e Santiago al polo club

Belén ha documentato su Instagram alcuni dei momenti più belli della giornata, dalla passeggiata a cavallo alla prima volta di Santiago alle prese col polo, fino ad arrivare ai preparativi per il pranzo. Per l'occasione non ha rinunciato alla minigonna, anche se ha aggiunto un tocco "a tema" con un paio di camperos in pieno stile country. A farle compagnia non poteva mancare Elio, anche lui a suo perfetto agio tra cavalli ed esperienze tipicamente argentine.

I camperos di Belén

Il polo club argentino visitato dalla famiglia Rodriguez

L'Argentina Polo Day visitato dalla famiglia Rodriguez offre diverse esperienze, dalle intere vacanze nel ranch alle cavalcate notturne, Belén e i parenti hanno optato per il "Polo day", ovvero un'intera giornata dedicata a giochi e cibo completamente immersi nella natura.

Elio Lorenzoni

La mattinata è cominciata con una partita di polo per i grandi più esperti, con una lezione e una passeggiata sui pony per i piccoli: il personale ha assistito gli ospiti inesperti durante la cavalcata, illustrando anche come viene curato, nutrito e preparato un cavallo da polo. La struttura ha fornito anche tutta l'attrezzatura necessaria, dai copri stivali alle pettorine logate.

Santiago con gli zii Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser

L'esperienza è continuata con un pranzo fatto in casa con empanadas, barbecue a base di carne e verdure grigliate e vini argentini di prima qualità, per poi terminare con un bagno in piscina o con una passeggiata in campagna. Quanto costa passare una giornata al club? Si parte da 230 euro a persona ma la cifra aumenta a seconda dei servizi richiesti.

Belén e la cognata Deborah