Inizio d'anno sotto la pioggia per Belén Rodriguez, con T-shirt arcobaleno e shorts di jeans Capodanno sotto la pioggia per Belén, che ha sfidato il temporale in T-shirt e shorts.

A cura di Giusy Dente

Diverse celebrity hanno scelto di trascorrere in vacanza il Capodanno. Ilary Blasi e Bastian Muller hanno optato per la montagna, mentre moltissimi non hanno resistito alla tentazione del sole e del mare: Noemi Bocchi e Francesco Totti alle Maldive, Elisabetta Gregoraci in Kenya, Valentina Ferragni alle Seychelles col fidanzato. Belén Rodriguez è invece volata in Argentina, la sua terra d'origine, per salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo.

Belén Rodriguez, vacanze in famiglia

Belén Rodriguez ha deciso di trascorrere il Capodanno in Argentina. Dopo il Natale trascorso col suo Elio Lorenzoni in un romantico resort, la coppia è volata verso Pilar, in provincia di Buenos Aires, per dei festeggiamenti di famiglia. Lì i Rodriguez possiedono una grande villa con piscina, dove si stanno godendo questa vacanza tutti insieme. Oltre alla showgirl col nuovo compagno, ci sono anche i figli di lei Luna Marì e Santiago (nati dalle precedenti relazioni con Antonino Spinalbese e Stefano De Martino), i genitori, la sorella Cecilia col compagno Ignazio Moser.

Belén Rodriguez sui social sta testimoniando queste vacanze all'insegna del divertimento e dell'unità familiare, mostrando a fan e follower le sue giornate. Nei mesi scorsi è stata molto assente, ha vissuto un 2023 difficile: la fine del matrimonio l'ha messa a dura prova ed è stato necessario allontanarsi un po', per riemergere dalla depressione. Ora che è tornata la serenità e che ha ritrovato l'amore, ha anche ricominciato a tenere aggiornata la sua community.

Il Capodanno di Belén

Il nuovo anno è cominciato con la pioggia, ma Belén Rodriguez non si è fatta affatto scoraggiare. La showgirl ha sfidato il brutto tempo ed è uscita anche sotto il temporale. Look sportivo e trendy per lei, con un paio di micro shorts in denim e una coloratissima T-shirt firmata Pucci. Nonostante il brutto tempo ha ugualmente trascorso la giornata fuori casa, con i figli e il compagno. Insomma, un inizio d'anno bagnato che si spera sia anche fortunato.