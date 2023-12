Dove festeggiano Capodanno i vip: Belén in Argentina con Elio, Elisabetta Gregoraci in Kenya Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni, Ilary Blasi e Bastian Muller, Elisabetta Gregoraci: ecco dove saranno a Capodanno i vip. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"Cosa fai a Capodanno?" è la domanda più gettonata del periodo. A differenza di chi non ama fare programmi e preferisce organizzare tutto last minute, c'è anche chi ha pianificato tutto con cura, scegliendo di fare un viaggio. Vale per diverse celebrity, che non hanno resistito al fascino di un Capodanno oltre i confini italiani. Sono tanti, quelli che saluteranno il 2023 e daranno il benvenuto al 2024 lontano dal Paese.

Il primo Natale di Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni

Per Belén Rodriguez si chiude un anno certamente difficile, che l'ha messa a dura prova. La fine del matrimonio con Stefano De Martino l'ha gettata in una profonda depressione, da cui è riuscita a riemergere anche grazie al supporto dell'uomo che ha accanto. La showgirl è innamoratissima del suo Elio Lorenzoni e sono inseparabili: si parla addirittura di un possibile matrimonio. Per loro sono le prime festività natalizie insieme, da coppia. Hanno trascorso il Natale in un resort di lusso, nel verde delle colline in Franciacorta. Poi sono partiti alla volta dell'Argentina, la terra d'origine di lei, dove hanno raggiunto il resto della famiglia. Presenti anche Santiago e Luna Marì, i figli avuti da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Quest'ultimo a proposito della partenza della figlia ha avuto molto da ridire, scatenando una diatriba social sfociata in minacce legali.

Belén Rodriguez

Cecilia Rodriguez si gode il sole dell'Argentina

Cecilia Rodriguez è legatissima all'Argentina, terra che ama molto. Anche l'anno scorso in questo periodo era tornata a Pilar, la sua città d'origine in provincia di Buenos Aires, in compagnia del fidanzato, per salutare l'anno vecchio e accogliere l'anno nuovo. Anche stavolta la coppia non ha resistito alla tentazione di un Capodanno argentino e si stanno godendo la loro vacanza sotto il sole. Con loro ci sono anche la mamma dell'influencer Valeria Cozzani, Belén Rodriguez coi figli e il compagno, il fratello Jeremias Rodriguez. Tutti stanno soggiornando nella casa di famiglia, una villa con piscina.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ilary Blasi saluta il 2023 col suo Bastian

Il 2023 non è stato benevolo nemmeno con Ilary Blasi, che ha chiuso definitivamente il matrimonio con Francesco Totti, una separazione chiacchieratissima e diventata oggetto di un documentario Netflix. La conduttrice ha ritrovato la serenità con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. I due ormai fanno coppia fissa da mesi e condividono la passione per i viaggi. Ne hanno fatti diversi da quando stanno insieme: questa estate in Brasile, più di recente a New York. Ora, per salutare il 2023 e accogliere il 2024, hanno scelto la montagna. Si sono ritirati in Svizzera.

Ilary Blasi

Elisabetta Gregoraci torna nel suo amato Kenya

Alcuni posti sono capaci di rubarti l'anima e forse è proprio questo che rappresenta il Kenya per Elisabetta Gregoraci. La showgirl non è certo nuova nel Paese, dove fa spesso ritorno quando cerca relax e tranquillità. La considera una seconda casa, un luogo del cuore dove ritorna sempre con piacere.

Elisabetta Gregoraci

Ormai è lì già da diversi giorni: sta trascorrendo la sua vacanza nel resort dell’ex marito Flavio Briatore. Con lei anche il figlio della coppia, Nathan Falco Briatore. Il Kenya era stato la meta anche delle festività natalizie degli scorsi anni. Sia nel 2021 che nel 2022 è partita alla volta di Malindi, verso il Billionaire Resort & Retreat, una location da sogno. Anche stavolta chiuderà l'anno vecchio e comincerà quello nuovo rigorosamente in bikini.