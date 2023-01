Cecilia Rodriguez in vacanza in Argentina: la villa con piscina immersa nel verde Le vacanze invernali di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto sposi, è all’insegna della terra d’origine di lei in una grande villa sotto il sole argentino.

A cura di Clara Salzano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Pilar

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono partiti per festeggiare la fine del 2022 e l'inizio del 2023 in Argentina, terra natia della sorella di Belén. Cecilia Rodriguez è originaria di Pilar, città situata nella parte nord-ovest della conurbazione della Grande Buenos Aires, ed è qui che i promessi sposi stanno trascorrendo le vacanze invernali in una grande villa con piscina immersa nel verde.

Cecilia Rodriguez nella villa di Pilar

Le vacanze invernali di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto sposi, è all'insegna della famiglia di origine di lei e del sole argentino. La coppia sta trascorrendo il loro soggiorno argentino in una villa a Pilar circondata da un ampio giardino e dotata di un'ampia piscina con zona solarium dove rilassarsi nelle giornate calde di gennaio in provincia di Buenos Aires.

Il verde attorno alla villa dei Rodriguez a Pilar

La villa di Cecilia Rodriguez a Pilar è una grande casa isolata, su più livelli, con un ampio salone e un grande spazio esterno dove rilassarsi, divertirsi e far giocare i due cani della coppia. La piscina è sicuramente l'elemento principale attorno a cui ruota la vita della casa.

Leggi anche La nuova casa di Elettra Lamborghini: una villa immersa nel verde con terrazzo e divani bianchi

Cecilia Rodriguez in piscina

Gli interni della villa a Pilar di Cecilia Rodriguez sono caratterizzati da pavimenti chiari e alti soffitti, resi ancora più luminosi dalla grande quantità di luce naturale che entra nella villa dalle grandi vetrate.

Il salotto della villa di Rodriguez in Argentina

Divano, tavolo e sedie nei toni chiari caratterizzano l'arredamento del salotto che è una grande zona living con numerose foto di famiglia alle pareti e sulla consolle argentata che fa pensare ad una villa di proprietà della famiglia di Cecilia e Belén Rodriguez.