Elisabetta Gregoraci vola in Kenya: il primo bikini delle feste è col monospalla tigrato Elisabetta Gregoraci è volata in Africa per le festività natalizie, che trascorrerà tra sole e mare: ha già sfoggiato il primo bikini della vacanza.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Miss Bikini Luxe

Elisabetta Gregoraci ha deciso di trascorrere le festività al caldo. Si è allontanata dal caos cittadino e dalle temperature gelide di questi giorni, preferendo il sole e il mare del Kenya. Qui Flavio Briatore, suo ex marito e padre di Nathan Falco Briatore, possiede un lussuoso resort che lei è solita scegliere spesso per le vacanze. L'Africa è il suo posto del cuore, dove torna da ormai diversi anni sempre con piacere, per rilassarsi e divertirsi.

Elisabetta Gregoraci per le feste sceglie il Kenya

La showgirl si trova in Africa, presso il Billionaire Resort & Retreat Malindi di Flavio Briatore: i due sono rimasti in ottimi rapporti dopo la fine del matrimonio. Elisabetta Gregoraci è lì assieme al figlio Nathan Falco Briatore: famiglia al completo, insomma. Assente, invece, il nuovo compagno Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci in Miss Bikini Luxe

La loro storia è ufficiale, ma stanno cercando di stare il più lontano possibile fuori dal gossip e dai riflettori, preferendo vivere la storia in modo privato. Quella di trascorrere il Natale e il Capodanno al caldo è una collaudata tradizione per la 42 e suo figlio: anche l'anno scorso erano stati in Kenya.

Il bikini natalizio di Elisabetta Gregoraci

La showgirl calabrese ama trascorrere Natale a Capodanno in Africa e solitamente vi resta fino ai primi di gennaio, godendosi le meraviglie del posto e i comfort messi a disposizione dal lussuoso resort in cui soggiorna. Il primo della lunga serie di costumi da bagno messi in valigia è di un brand che influencer e celebrities amano particolarmente e che la scorsa estate ha spopolato sulle spiagge.

Elisabetta Gregoraci in Miss Bikini Luxe

Il modello è firmato Miss Bikini Luxe, un marchio specializzato in luxury swimwear e beach couture. Ha scelto un bikini verde animalier: il top monospalla ha un dettaglio sulla spalla, una sorta di "artiglio" tridimensionale dorato. L'ha abbinato a una gonna fasciante dello stesso colore.

Elisabetta Gregoraci in Miss Bikini Luxe

Immancabile, il suo accessorio preferito, che la accompagna da mesi: gli occhiali a forma di cuore che ha sfoggiato durante tutta l'estate. Ora che è al caldo, può ufficialmente dare inizio alle festività natalizie e dire addio al 2022 facendosi coccolare dalle bellezze del Kenya.