Elisabetta Gregoraci in Kenya: quanto costa il resort di Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci è in vacanza in Kenya nel resort di Flavio Briatore per una vacanza natalizia all’insegna del sole, del caldo e del mare africano.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Gregoraci in Kenya

Elisabetta Gregoraci è partita per una vacanza in Kenya con il figlio Nathan Falcon nel resort del padre Flavio Briatore. La nota showgirl è solita trascorrere le festività natalizie al sole e al caldo africano, circondata dalle serene acque azzurre dell'Oceano Indiano. Vediamo dove trascorre le vacanze Elisabetta Gregoraci e quanto costa il suo soggiorno.

Elisabetta Gregoraci al Billionaire Resort & Retreat Malindi

Elisabetta Gregoraci è in vacanza in Kenya nel resort dell'ex marito Flavio Briatore. Si tratta del Billionaire Resort & Retreat Malindi sulla costa dell'Africa orientale dove trascorrere un soggiorno all'insegna del relax e della cultura keniota. Il complesso comprende un resort e un retreat caratterizzati da una splendida architettura locale.

Il Billionaire Resort & Retreat Malindi

Il Billionaire Resort & Retreat Malindi è un resort di lusso in Kenya di proprietà di Flavio Briatore. La struttura sorge sul mare e sulle spiagge bianche incontaminate nel Parco Nazionale Marino protetto di Malindi. Il resort è dotato di una spa da sogno, campi da calcio, tennis, numerose piscine di acqua salata e un ristorante-bar direttamente sulla spiaggia.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci, il compleanno di Nathan Falco Briatore è con sneakers e felpe coordinate

Una delle piscine del Billionaire

Elisabetta Gregoraci con il figlio soggiornano presso il Lion in the Sun, il Billionaire Retreat, situato a 300 metri dal Billionaire Resort, circondato da un giardino privato di 14.000 metri quadrati. Il retreat comprende sedici camere e suite arredate con design elegante e opere d'arte di artisti locali.

Gli interni del Billionaire Retreat

Non sappiamo di preciso in che tipo di alloggio si trovino Elisabetta Gregoraci e Nathan Falcon Briatore all'interno del retreat Lion in the Sun. È probabile che la nota showgirl soggiorni in una delle migliori proposte della struttura.

Elisabetta Gregoraci in vacanza

Il Lion in the Sun era la villa di Flavio Briatore a Malindi che è stata trasformata nel lussuoso resort. Una notte presso il Billionaire Retreat varia dai 24.000 scellini keniani, corrispondenti a circa 270 euro, per una camera di lusso, fino agli oltre 160.000 scellini keniani, corrispondenti a circa 1.200 euro.