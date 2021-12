Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Natale in famiglia nel resort da sogno in Kenya L’imprenditore, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco sono partiti alla volta di Malindi per trascorrere il Natale al caldo e soprattutto in famiglia: “Buon Natale da noi tre”, scrivono sotto ad un tenero scatto.

A cura di Giulia Turco

Natale al caldo per la famiglia Briatore riunita per le feste nel resort di lusso dell'imprenditore in Kenya. Mentre Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco sono partiti già da diversi giorni, Elisabetta Gregoraci li ha raggiunti giusto in tempo per la vigilia. La showgirl è salita a bordo di un volo privato dopo aver sbrigato gli ultimi impegni lavorativi e aver preso gli ultimi regali a Monaco. La sera della vigilia l'hanno trascorsa con una favolosa cena in spiaggia e una fetta di panettone al chiarore di luna: "Buon Natale a tutti da noi tre", scrive Briatore su Instagram a corredo di un quadretto di famiglia.

Briatore ed Elisabetta Gregoraci uniti per amore di Nathan Falco

Nonostante la loro storia d'amore è finita da diverso tempo e ognuno vive in libertà la sua vita privata, l'imprenditore e la showgirl calabrese ci tengono sempre molto a mantenere la loro famiglia unita in occasione delle feste. Nei giorni prima della partenza, si erano riuniti per un pranzo a Roma insieme alla famiglia di Elisabetta, con il padre Mario, la sorella Marzia e i due nipotini, cuginetti di Nathan. Mentre loro sono rimasti in Italia, la Briatore, Elisabetta e Nathan sono partiti per una vacanza al caldo e si stanno godendo un po' di relax lontano da tutti, con tanto di messa di Natale e menù a base di pesce.

Flavio Briatore furioso contro i No Vax

Alla vigilia di Natale l’imprenditore è intervenuto in diretta a Zona Bianca, su Rete Quattro, per dire la sua sulla situazione Covid e sulla diffusione della variante Omicron. “I non vaccinati continuano a dar fastidio a tutti quanti”, ha spiegato in diretta dal suo resort keniano a Malindi. “I No Vax sono dei matti, sono dei delinquenti, sappiamo che se uno è vaccinato rischia molto poco e dobbiamo convincere c on il virus. Come convincerli? Io li prenderei a calci nel c*lo!”, ha spiegato a Giuseppe Brindisi.