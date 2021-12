Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, riunione di famiglia in vista del Natale: “Il mio tutto” La coppia ha trascorso un weekend in famiglia insieme al figlio Nathan Falco. Poi l’imprenditore ha preso insieme al figlio un volo per il Kenya, ma considerando l’abitudine di trascorrere in famiglia le feste, torneranno in tempo per il Natale.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Roma hanno trascorso un weekend in famiglia in vista delle festività natalizie. La showgirl e l'imprenditore hanno da sempre a cuore l'unità della loro famiglia, per il bene di Nathan Falco, il loro unico figlio, e come ogni anno si preparano a trascorrere le feste insieme. Presenti alla reunion anche il padre Mario, la sorella di Elisabetta, Marzia Gregoraci, con il marito Antonio e i due nipotini della showgirl, Ginevra e Gabriel. "Il mio tutto", scrive Gregoraci a corredo di un tenero scatto a tavola con Nathan.

Elisabetta Gregoraci insieme al padre Mario.

Flavio Briatore vola in Kenya nel suo resort

Subito dopo il weekend, ciascuno è tornato ai propri impegni e mentre Elisabetta Gregoraci si prepara al Natale in quel di Monaco occupandosi degli ultimi impegni lavorativi dell'anno, Flavio Briatore si gode qualche giorno di stacco volando in Kenya insieme a Nathan Falco. L'imprenditore ha immortalato sui social le gite a bordo del quad insieme al figlio e il relax che si sta concedendo nel suo resort. Considerando che l'abitudine è quella di trascorrere le feste in famiglia, probabilmente i due torneranno con un volo diretto in Italia in tempo per il Natale insieme a mamma Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci lontana dalla tv

Per il momento nessun ritorno in tv per la showgirl che dopo la lunga esperienza al Grande Fratello Vip si è presa una pausa dal piccolo schermo. L’abbiamo vista di passaggio per Battiti Live, accanto ad Alan Palmieri, ma al momento resta difficile immaginare per lei una conduzione in solitaria. Fino a qualche mese fa Elisabetta Gregoraci avrebbe dovuto condurre Double Song, un programma ibrido tra un quiz musicale e un game show sulla Rai al fianco di Pino Insegno. Diversi programmi però sarebbero stati cancellati dal palinsesto: “È stata una decisione della Rai. Ma non solo il mio programma, sono stati cancellati quattordici programmi perché la Rai ha dei problemi importanti di budget”, aveva spiegato Pino Insegno a Superguida Tv.