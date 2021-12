La regina Elisabetta darà il pranzo di Natale con oltre 50 invitati, nonostante la variante Omicron La regina Elisabetta non ha alcuna intenzione di rinunciare al Natale. Nonostante l’impennata della variante Omicron in Gran Bretagna, la sovrana attende a corte la sua numerosa famiglia per il pranzo del 21 dicembre.

A cura di Giulia Turco

La regina Elisabetta non ha nessuna intenzione di rinunciare alle feste e ai pranzi in famiglia Nonostante l’allarme per la diffusione della variante Omicron del Coronavirus in Gran Bretagna, la sovrana ha già ufficializzato l’invito al pranzo che anticipa il Natale per circa 50 membri della famiglia reale. L’appuntamento è previsto al Castello di Windsor per martedì 21 dicembre.

La regina salva le tradizioni di famiglia

Lo scorso anno la regina ha dovuto rinunciare ai grandi eventi in famiglia, per via dell’impennata dei contagi, ma quest’anno non ha voluto sentire scuse, stando a quanto riporta il Daily Mail. Le tradizioni non si toccano, soprattutto visto che si tratta di un anno particolarmente delicato per la sovrana, che per la prima volta vivrà il Natale senza il principe Filippo. Una scelta, quella di organizzare il grande pranzo al castello di Windsor, che comunque non ha risparmiato un certo imbarazzo rispetto al governo di Boris Johnson, già nel mirino delle critiche per la gestione della variante Omicron in Gran Bretagna dove solo nella giornata del 14 dicembre si sono registrati oltre 59mila casi e 150 decessi).

Dove trascorrerà il Natale la regina Elisabetta

Come ogni anno dopo il pranzo tradizionale in famiglia, la regina lascerà Windsor alla volta del palazzo di Sandringham, dove trascorrerà le feste insieme alla sua famiglia. Tra le residenze ufficiali della regina addobbate in occasione delle feste c’è anche quella scozzese di Holyroodhouse, che per il Natale si anima in tutti i suoi ambienti. Un albero alto quasi quattro metri e mezzo, addobbato con centinaia di luci e decorazioni, la tavola della Sala da pranzo reale apparecchiata con un servizio d’argento donato a Giorgio V e alla regina Mary nel 1935. Quando il Palazzo non ospita i membri reali, tra l’altro, è visitabile dai turisti