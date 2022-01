La regina Elisabetta e la tenera risposta alla bambina che si veste come lei La mamma di una bimba ha inviato a Buckingham Palace una foto della figlia vestita come la Regina Elisabetta: lo scatto ha divertito la Sovrana che ha risposto alla lettera con ringraziamenti ed un regalo.

A cura di Gaia Martino

La Regina di Inghilterra ha scritto una lettera ad una bambina americana che in occasione di Halloween si è vestita come lei. Una piccola fan della Sovrana per il tradizionale ‘dolcetto o scherzetto' ha scelto un travestimento inusuale, diverso dai classici scelti dai piccoli per la ricorrenza: ha imitato la Regina Elisabetta II con tanto di gioielli, guanti, cappello con fiori, parrucca bianca e l'immancabile borsetta. Ai suoi piedi anche due corgi, i cani di razza della Regina. La mamma della bambina, Katelyn Sutherland, ha inviato alla Sovrana una lettera con la foto della figlia Jalayne in allegato ed è stata sorpresa da una risposta. La donna di Hamilton ha raccontato la storia attraverso un video postato sui suoi canali social.

La lettera della Regina Elisabetta alla piccola Jalayne

Sovrana di Inghilterra ha trovato splendida la piccola americana, Jalayne, che ha imitato il suo tradizionale look nel giorno di Halloween ed ha chiesto alla sua dama di compagnia, Mary Morrison, di inviare una lettera di risposta.

La Regina desidera che ti scriva e ti ringrazio. Ha pensato che fosse gentile da parte tua scriverle, ed è stata contenta di vedere la fotografia di tua figlia, Jalayne, nel suo splendido vestito. Vi augura un Buon Natale e vi allega alcune informazioni sui Royal Pets che potrebbe piacere a Jalayne.

Mamma Katelyn Southerland con un video pubblicato su Instagram ha raccontato la storia che ha riempito di gioia la famiglia:

Leggi anche Il marito della Principessa Anna è positivo al Covid, non festeggerà Natale con la Regina Elisabetta

Il messaggio al bambino durante il lockdown

Durante il lockown, lo scorso anno, un bambino di sette anni dell'Essex, in Inghilterra, decise di fare una sorpresa alla sua Regina per regalarle un passatempo divertente. Timothy Madders è il nome del piccolo che creò un puzzle di parole a tema ‘felicità' e lo fece arrivare a Palazzo, conquistando la Sovrana che lo ringraziò per il premuroso pensiero con una lettera.