Il castello di Elisabetta II in Scozia è pronto per Natale: albero di quattro metri e piatti d’argento La regina Elisabetta ha diverse residenze ufficiali e tutte vengono decorate per le feste: tra le più spettacolari c’è il palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo.

A cura di Beatrice Manca

Per la royal family il Natale è una cosa seria: le residenze reali vengono decorate in modo spettacolare e la Regina Elisabetta rispetta molto scrupolosamente le tradizioni natalizie. La sovrana ha già comprato i regali di Natale per il suo staff (ogni anno budino per tutti!) e pare che sia solita pesare i suoi ospiti prima e dopo il pranzo di Natale. Oltre alla tenuta di Sandringham, dove la Regina trascorre il Natale con la famiglia, tutti i castelli e le residenze ufficiali dei royals vengono decorati per le festività. Tra le più spettacolari c'è sicuramente il palazzo di Holyroodhouse, in Scozia, tra enormi alberi di Natale e lussureggianti ghirlande di foglie e frutta vera.

L'albero di Natale del palazzo reale in Scozia

La regina Elisabetta ha diverse residenze ufficiali: quella scozzese è situata nel palazzo di Holyroodhouse, un'antica magione con saloni decorati, dipinti appesi alle pareti e scalinate da film. Insomma, l'atmosfera non manca, ma a Natale il castello si anima di vita nuova. Nella galleria principale è stato allestito un albero di Natale alto quasi quattro metri e mezzo, adornato con centinaia di luci e decorazioni scintillanti, mentre la scalinata che conduce agli storici appartamenti di Stato è completamente decorata con nastri di velluto e ghirlande "naturali", fatte di bacche e fogliame stagionale. La tavola della Sala da pranzo reale viene apparecchiata con un servizio d'argento donato a Giorgio V e alla regina Mary nel 1935 e decorato con fiori, ghirlande e guglie di finti frutti canditi.

Il palazzo è aperto al pubblico

Quando la residenza non ospita nessun membro della famiglia reale viene aperta ai visitatori: il palazzo si trova fuori Edimburgo ed è un'irresistibile attrazione turistica, specialmente con la neve. Quest'anno gli eventi di Natale sono incentrati sulla figura di Maria, regina di Scozia: i turisti possono prendere parte rievocazioni storiche, tour guidati e anche gustare un té nel castello, immaginando per un'ora di essere ospiti della Regina!