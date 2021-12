Il marito della Principessa Anna è positivo al Covid, non festeggerà Natale con la Regina Elisabetta Il Vice Ammiraglio Timothy Laurence è risultato positivo al Covid-19. È in isolamento insieme alla moglie, la Principessa Anna. Entrambi, non potranno dunque partecipare alla festa di Natale della Regina Elisabetta II.

Il marito della Principessa Anna, il Vice Ammiraglio Timothy Laurence, è risultato positivo al Covid-19. Secondo il magazine People, dunque, non potrà presenziare alla festa di Natale della regina Elisabetta II. La prima che la sovrana terrà senza il marito Filippo Di Edimburgo, morto il 9 aprile 2021. Sia Sir. Timothy Laurence che la Principessa Anna, dovranno stare in quarantena.

La Principessa Anna e il marito Timothy Laurence in quarantena

Il Vice Ammiraglio Timothy Laurence, dopo essere risultato positivo al Covid-19, dovrà seguire le norme previste in Gran Bretagna per arginare la pandemia. Dunque, dovrà fare un periodo di isolamento di dieci giorni. Con lui, in quarantena anche la Principessa Anna, 71 anni, perché venuta a contatto con un positivo. La coppia ha scelto la residenza di Gatcombe Park nella contea del Gloucestershire. Elisabetta II ha 95 anni, dunque è probabile che anche se ne nei prossimi giorni Laurence dovesse risultare negativo, non gli permetteranno di fare visita alla regina nell'immediato, per preservare la sua salute. Inoltre, occorrerà monitorare le condizioni della principessa Anna, che potrebbe risultare positiva a sua volta.

Non parteciperanno alla festa di Natale della Regina Elisabetta

Anche la Regina Elisabetta, nel corso di questa tumultuosa fine del 2021, si sta vedendo costretta a cambiare i suoi piani per evitare di essere contagiata. Inizialmente, progettava di trascorrere il Natale a Sandringham insieme alla sua famiglia. Poi, però, i contagi sono aumentati considerevolmente a causa della variante Omicron. Così, la regina ha ritenuto opportuno restare al Castello di Windsor. Una fonte vicina alla famiglia reale, avrebbe fatto sapere al magazine People che Elisabetta II ha preferito restare nella stessa residenza in cui ha trascorso l'intero periodo di pandemia, per tenere fede "all'approccio precauzionale" che la famiglia reale sta adottando durante questo momento complesso per tutti.