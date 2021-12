Camihawke in lacrime annuncia di essere positiva al Covid: “Per me sarà un Natale di mer*a” Camilla Boniardi, in arte Camihawke, è risultata positiva al Covid: con alcune Instagram story, in lacrime, annuncia che trascorrerà il Natale in isolamento con il fidanzato.

A cura di Gaia Martino

La famosa influencer Camilla Boniardi, meglio conosciuta come Camihawke, nelle ultime ore si è mostrata in lacrime sui social. Ha contratto il Covid e per questo motivo sarà isolata a Natale, lontana dalla sua famiglia. Con diverse storie Instagram ha mostrato tutta la sua sofferenza per quanto accaduto ma ci tiene a precisare che per fortuna sta bene, non riporta sintomi. Anche il suo fidanzato Aimone Romizi è ora in quarantena obbligata come da protocollo.

CamiHawke annuncia la positività al Covid

Camihawke, una delle influencer italiane più seguite in Italia, è risultata positiva al Coronavirus al tampone molecolare a cui si è sottoposta dopo aver fatto due tamponi antigenici. "Ieri dopo due tamponi antigenici fatti in farmacia con esito negativo, effettuati non solo il 21 ma anche il 22 (sia io che Romi), ho fatto comunque un tampone molecolare": comincia così lo sfogo della giovane su Instagram che si mostra in lacrime.

Sono risultata positiva. Romi non lo ha fatto ma vivendo insieme a me sicuramente sarà positivo anche lui.

Ha continuato mostrando il suo dispiacere nel non poter festeggiare il Natale con i suoi familiari e nel non poter raggiungere la famiglia del suo fidanzato.

L'umore non è dei migliori ma l'importante ora è stare bene. Nè io nè Romi abbiamo sintomi, stiamo bene, ci siamo solo isolati come da protocollo.

Lo sfogo su Instagram

Camilla Boniardi ha proseguito il suo sfogo nelle stories di Instagram esprimendo il suo pensiero riguardo l'attendibilità dei tamponi rapidi e "Sulla follia del fatto che per fare un tampone molecolare devi prenotarlo cinque mesi prima altrimenti non trovi nulla e rimani in balia del dubbio" ha continuato. Ha invitato i suoi follower alla prevenzione:

State attenti. Per noi sarà un Natale diverso, di mer*a probabilmente, ma ora come ora spero solo che tutti i miei cari e i miei amici stiano bene.

Chi è Romi, il fidanzato di CamiHawke

L'influencer 31enne è fidanzata da diversi anni con Aimone Romizi, Romi per la sua compagna, ed insieme vivono a Monza, città natale di Camilla. È il frontman della band Fast Animals and Slow Kids, abbreviato FASK, una band alternative rock nata a Perugia nel 2008. Il gruppo, il cui nome è nato da una gag del cartone animato I Griffin, è composto anche da Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti.

Innamorato della sua dolce metà, in occasione del suo compleanno Aimone ha dedicato un post speciale alla sua Camilla: "Camilla è un’anima delicata ed io una persona fortunata".