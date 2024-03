Elisabetta Gregoraci ha dei nuovi micro tatuaggi sulle mani: sono dei “gioielli eterni” Elisabetta Gregoraci ha fatto visita a una nota tatuatrice di Milano e ha aggiunto un tocco di novità indelebile alla sua immagine. Ecco le foto dei micro tatuaggi che si è lasciata imprimere sulle mani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci ha portato a termine di recente la nuova esperienza in tv al timone di Mad in Italy e ora si gode il meritato relax tra vacanze oltreoceano col figlio Nathan Falco Briatore e giornate in famiglia. Certo, non mancano gli shooting fotografici per esclusivi progetti lavorativi, ma è chiaro che ha molto più tempo libero rispetto al passato. Ne ha approfittato per aggiungere una piccola novità alla sua immagine: una serie di micro tatuaggi sulle mani dallo stile super chic. Ecco a chi si è affidata e cosa raffigurano i disegni mini che ha impresso sulla pelle con l’inchiostro indelebile.

I micro tatuaggi di Elisabetta Gregoraci

Ieri pomeriggio Elisabetta Gregoraci era a Milano e ha pensato bene di fare visita a un famoso studio di tatuaggi, Diè Tattoo. Ha preso appuntamento con Virginia Fontana, una tatuatrice specializzata in disegni micro e dal tratto sottile, è a lei che si è affidata per aggiungere un tocco "indelebile" alla sua immagine.

Elisabetta Gregoraci con la tatuatrice Virginia Fontana

Dopo essersi lasciata immortalare tra le sue “grinfie”, si è servita delle Stories social per mostrare il risultato finale: ha decorato le mani con una serie di disegni mini, da alcuni fiorellini su indice e medio ad alcuni puntini sull’anulare. Non è mancato, inoltre, il simbolo dell’infinito poco sopra il pollice.

I mini tatuaggi di Elisabetta Gregoraci

Il significato dei mini tattoo di Elisabetta Gregoraci

A opera finita è stata la tatuatrice stessa a fare un primo piano sulle mani di Elisabetta Gregoraci, taggandola sui social e accompagnando le foto a una didascalia in cui ha spiegato il significato nei disegni. Le sue parole sono state: "Elisabetta oggi si è affidata a me, aggiungendo dei gioielli eterni sulle mani, arrivando a un risultato finale elegante e delicato". Insomma, i tattoo mini sono diventati veri e propri gioielli indelebili: a partire da questo momento aggiungeranno un ulteriore tocco prezioso e unico alla sua immagine insieme agli immancabili bracciali griffati che porta sempre al polso.