Elisabetta Gregoraci a Miami con il figlio Nathan Falco tra abiti verde lime e completi estivi Elisabetta Gregoraci è volata a Miami per una vacanza insieme al figlio Nathan Falco Briatore: tra una partita Nba e una gita in barca, non sono mancati tanti look super chic.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è volata a Miami per una vacanza insieme al figlio Nathan Falco Briatore. La conduttrice di Mad in Italy si sta concedendo qualche giorno di relax tra gite in barca e bagni in piscina nel magnifico Setai Resort, un albergo extra lusso a cinque stelle molto amato dalle celebrities. Proprio in questo paradiso che si affaccia sull'oceano avevano trascorso il Capodanno 2023 anche Francesco Totti e Noemi Bocchi, insieme ai figli di lui Christian, Chanel e Isabel. Dopo una giornata in spiaggia, Elisabetta Gregoraci e il figlio hanno assistito a bordo campo a una partita del Nba.

Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco

Il look verde neon di Elisabetta Gregoraci a Miami

Per assistere alla partita del campionato di basket Nba tra i Miami Heat e gli Utah Jazz, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco erano seduti in prima fila. Il look della conduttrice per la partita era super estivo: si tratta di un abito corto verde neon con effetto cut-out. Questo colore così accesso è perfetto per l'estate 2024, quando la pelle comincia a essere più abbronzata. Il mini abito blazer in seta è firmato Jaquemus e viene venduto nei principali e-commerce a 1.080 euro.

Elisabetta Gregoraci alla partita Nba dei Miami Heat

Se questo è stato il look scelto per la partita di basket, per il resto la vacanza a Miami è fatta di completi da spiaggia. Per prendere il sole con vista sull'oceano, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un set composto da boxer mannish e camicia entrambi a righe bianche e azzurre, invece di un semplice copricostume. Si tratta di un completo di Palm Angels che costa poco più di mille euro.

Il completo Palm Angels di Elisabetta Gregoraci

Per la gita in barca nella baia di Miami, Elisabetta Gregoraci ha optato per dei semplici shorts in denim e maglietta bianca, ma ad attirare l'attenzione degli appassionati di moda è stato il cardigan crochet e con le frangie. Questo coprispalle bianco in cotone è firmato Alanui, brand italiano fondato da Nicolò e Carlotta Oddi, e dà a un semplice outfit un tocco boho-chic. Il cardigan modello Bright Hues fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 e viene venduto sul sito a 1.025 euro.

Il cardigan in cotone firmato Alanui