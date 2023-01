La vacanza di Chanel Totti a Miami: quanto costa il resort vista Oceano Chanel Totti con il padre Francesco e la nuova compagna sono partiti per una vacanza oltre Oceano tra Miami e le Bahamas.

A cura di Clara Salzano

Chanel Totti a Miami

Mentre Ilary Blasi sta trascorrendo le sue vacanze natalizie in Thailandia, la figlia Chanel Totti con i fratelli è partita per un viaggio oltre Oceano con il padre Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi. Dopo una crociera alle Bahamas, la famiglia allargata si è recata a Miami per un soggiorno in riva al mare all'insegna del sole e del relax. Vediamo quanto costa la vacanza di Chanel Totti.

Chanel Totti alle Bahamas

Chanel Totti con il padre Francesco e la compagna Noemi Bocchi sono partiti dall'aeroporto di Fiumicino per trascorrere il Capodanno in America. Dopo essere arrivati a Miami, secondo le stories condivise dalla figlia di Ilary Blasi e Totti e dal fratello Christian, la vacanza della famiglia allargata è continuata a bordo di una lussuosa imbarcazione che ha fatto tappa prima sull’isola di Roatan, in Honduras e poi a Nassau, alle Bahamas.

The Setai, Miami Beach

Dopo la crociera sul sontuoso yacht, Chanel Totti con la famiglia ha fatto ritorno a Miami. Per il soggiorno americano Totti ha scelto un hotel sulla spiaggia vista Oceano. Si tratta di uno degli alberghi più iconici di Miami con un alto grattacielo fronte mare e varie piscine a sfioro. The Setai, Miami Beach offre agli ospiti suite panoramiche e spiaggia privata per il massimo relax.

The Setai Penthouse Suite

The Setai, Miami Beach è un'oasi di lusso. L'hotel offre diverse tipologie di alloggio, compresa una Penthouse Suite, situata al 40° piano, con quattro camere da letto, quattro bagni e una grande terrazza con piscina privata panoramica. La Setai penthouse misura circa 1.000 metri quadrati ed è l'apice del lusso dell'albergo.

La vista dal Setai, Miami Beach

Non si conosce di preciso il costo della lussuosa crociera di Chanel Totti tra Honduras e Bahamas né il tipo di alloggio scelto a Miami ma una notte al Setai di Miami Beach varia dai 900 euro circa agli oltre 3.000 euro per una suite vista oceano.