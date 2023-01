Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza a Miami: quanto costa il resort sulla spiaggia Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati visti su una spiaggia di Miami con i figli Cristian, Chanel e Isabel in un resort esclusivo con piscine a sfioro e panorama mozzafiato.

A cura di Clara Salzano

Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trascorso le vacanze invernali tra i Caraibi, le Bahamas e Miami. Mentre Ilary Blasi è in vacanza in Thailandia, l'ex calciatore è volato con la nuova compagna e i figli Cristian, Chanel e Isabel in Florida per poi fare una crociera ai Caraibi e di nuovo tornare a Miami prima di ripartire per Roma. Vediamo dove ha scelto di alloggiare a Miami Francesco Totti con Noemi Bocchi e i figli e quanto è costato il loro soggiorno.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sulla spiaggia a Miami

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati visti sulle spiagge di Miami con i figli per celebrare l'inizio del nuovo anno all'insegna del caldo e del relax. La chiacchierata coppia, prima di rientrare assieme a Roma, ha soggiornato presso un lussuoso resort sul lungomare di Collins Avenue con piscina e spiaggia privata.

La spiaggia dell’hotel di Francesco Totti a Miami

L'hotel di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami è The Setai, Miami Beach. Si tratta di un esclusivo hotel sulla spiaggia caratterizzato da un iconico grattacielo con vista mozzafiato sull'Oceano. A svelare la posizione del resort della coppia è la figlia dell'ex calciatore, Chanel Totti, che ha condiviso diverse immagini dalla spiaggia dell'albergo.

La piscina del Setai, Miami Beach

Il Setai domina il lungomare alla moda di Miami Beach. Il lussuoso resort comprende tre piscine a sfioro e vari ristoranti. L'hotel offre ai propri ospiti suite con viste panoramiche e arredamento minimalista per il massimo comfort. Il complesso comprende anche una spa e i servizi più esclusivi.

Una suite del Setai

Dalle immagini condivise o catturate della vacanza di Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami non è stato possibile individuare il tipo di alloggio scelto dalla coppia. Una suite al Setai, Miami Beach ha un costo che varia dai 920 euro circa a notte con vista interna fino agli oltre 3.300 euro a notte per una suite con due camere da letto e salotto vista Oceano.