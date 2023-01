Chanel Totti, bikini e bandana per la vacanza a Miami: somiglia sempre più alla mamma Ilary Blasi Chanel Totti è in vacanza col padre Francesco e sui social sta documentando le diverse tappe del viaggio, dalle Bahamas a Miami. Si è lasciata immortalare in versione fashion in spiaggia, dimostrando di somigliare sempre più a mamma Ilary Blasi.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno trascorso per la prima volta il Natale a distanza dopo oltre 15 anni d'amore ma non per questo hanno rinunciato ai social, anzi, li hanno usati per documentare le loro cene in famiglia e i loro viaggi in giro per il mondo. Se la conduttrice ha ormai messo fine alla vacanza in Thailandia con Bastian, il calciatore pare essere ancora in America, dove ha organizzato un tour tra Bahamas e Miami. Con lui non c'è solo Noemi Bocchi ma anche la seconda figlia Chanel Totti. Quest'ultima sta dimostrando di essere un'icona fashion tra bikini trendy e originali accessori da spiaggia, ma il dettaglio che non è passato inosservato è che somiglia sempre di più alla mamma.

I due pezzi di Chanel Totti

Chanel Totti è volata oltreoceano con papà Francesco e sta usando i social per rivelare tutti i suoi look "da vacanza". Dopo i crop top, i pantaloni parachute e i body total black indossati per la quotidianità esotica, nelle ultime ore si è lasciata immortalare in spiaggia in bikini. Ha sfoggiato due diversi modelli, entrambi destinati a diventare veri e propri must. Il primo è un due pezzi leopardato con tanga sgambati e reggiseno a triangolo, il secondo è total white con gli slip coi laccetti laterali e la bralette col ferretto. Ha poi completato il tutto con un paio di occhiali da sole mini e con una bandana scura, lasciando in entrambi i casi il piercing all'ombelico in vista.

Chanel Totti col bikini leopardato

Chanel Totti come Ilary Blasi

A chi somiglia Chanel Totti? A giudicare dalle ultime foto "vacanziere" sembra aver ereditato la bellezza da mamma Ilary. Ha i suoi stessi capelli biondissimi e lunghi, spazia tra pieghe extra lisce e acconciature con delle beach waves naturali, e, come la conduttrice, si serve dei social per documentare i suoi look. Le due sembrano essere l'una la fotocopia dell'altra, tanto che potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle. Da grande Chanel seguirà le orme della conduttrice nello spettacolo? L'unica cosa certa è che a 15 anni è splendida proprio come i genitori e sembra essere destinata a raggiungere il loro stesso successo una volta cresciuta.