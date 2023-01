Ilary Blasi, dal tubino cut-out all’abito vestaglia: i look per le ultime serate a Bangkok Ilary Blasi ha terminato la sua vacanza in Thailandia ma, poco prima di volare verso un nuova meta misteriosa, ha documentato i look per le ultime serate esotiche: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità dopo la separazione da Francesco Totti: se fino a qualche settimana fa era al centro del gossip per la questione Rolex e borse rubate, ora fa parlare di lei per l'amore con l'imprenditore tedesco Bastian, con il quale si è scattata un selfie in versione furry e invernale qualche settimana fa. Pare che abbia passato questi primi giorni dell'anno proprio con lui, volando in Thailandia per una vacanza all'insegna del caldo e del relax. Dopo essersi mostrata in spiaggia in abito a rete e cappello griffato, ora si è lasciata immortalare in versione "serale": ecco i due look sensuali e sofisticati con cui ha chiuso il viaggio a Bangkok.

Ilary Blasi con le beach waves

La vacanza in Thailandia di Ilary Blasi è terminata ma, a giudicare dalle sue Stories social, non sta tornando a casa ma è in viaggio verso una nuova meta. Sebbene al momento non abbia rivelato ancora nulla sulla questione, la cosa certa è che ha documentato gli outfit scelti per le ultime serate a Bangkok. Ha dato "il via alle danze" in verde oliva con un abito a tubino a effetto glitter, un modello con maxi scollatura e due tagli cut-out che hanno lasciato i fianchi nudi. Ha aggiunto degli orecchini a cerchio d'oro e una pochette Chanel coordinata in total gold, anche se a fare la differenza sono stati i capelli. La conduttrice ha detto addio alle pieghe extra lisce, preferendo delle beach waves naturali.

Il look cut–out di Ilary Blasi

Il look degradè di Ilary Blasi

Poco dopo Ilary si è cambiata, preferendo qualcosa di più romantico ma ugualmente glamour. Si è lasciata immortalare a bordo piscina con indosso un abito vestaglia a effetto degradè, ovvero rosa confetto sulla parte superiore e man mano sempre più sfumato, tanto da arrivare al fucsia acceso sull'orlo.

Ilary Blasi con l’abito vestaglia

Il volto di Canale 5 ha anche rivoluzionato l'acconciatura: niente più onde naturali, ha optato per una coda di cavallo alta e all'apparenza "improvvisata" con dei ciuffi lasciati liberi sul davanti. Smartphone sempre alla mano, piedi nudi e rossetto nude: la Blasi è riuscita ancora una volta a mettere in mostra la sua sensualità durante la vacanza in Thailandia di inizio anno.