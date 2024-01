Elisabetta Gregoraci comincia il 2024 in bianco: a Capodanno veste coordinata a Nathan Falco Briatore Elisabetta Gregoraci ha trascorso il Capodanno in Kenya nel resort di Flavio Briatore. Ha festeggiato in spiaggia con il figlio Nathan Falco, apparendo adorabile e glamour con un candido look coordinato al suo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Elisabetta Gregoraci è da sempre molto attiva sui social e non sorprende che documenti sempre tutta la sua quotidianità, dai successi lavorativi alle dolci serate casalinghe trascorse con il figlio Nathan Falco Briatore. Nonostante abbia addobbato la casa a Monte Carlo in modo impeccabile per le feste (con tanto di albero scintillante e un maxi Babbo Natale meccanico), è fin dalla fine di dicembre che si è trasferita in Kenya. Sta trascorrendo le feste nel resort di lusso di Flavio Briatore a Malindi e, tra mattinate al mare, bikini colorati e cene in spiaggia, ne sta approfittando per darsi al totale relax. Come ha trascorso la notte di Capodanno? Ha festeggiato con "vista mare" e si è vestita in coordinato col figlio.

Elisabetta Gregoraci a Capodanno è anti-convenzionale

Capodanno è una delle feste più attese dell'anno e, complice il fatto che si dà simbolicamente inizio alla propria "nuova vita", si punta tutto su dei look sparkling che non possono passare inosservati e che rendono scintillanti le prime ore di una "nuova era". Trovandosi in una location esotica come il Kenya, Elisabetta Gregoraci però ha però pensato bene di stravolgere il tradizionale dress code associato al Capodanno per dare il via al 2024. Così come fatto da Belén Rodriguez in vacanza in Argentina, anche lei ha rinunciato ai cristalli, alle paillettes e ai glitter, ha preferito un più luminoso total white, così da apparire raggiante al party in spiaggia.

Abito Dolce&Gabbana

I look total white di mamma e figlio

Nella notte di Capodanno Elisabetta Gregoraci ha indossato un tubino in tulle bianco di Dolce&Gabbana, un modello interamente drappeggiato con la gonna aderente al polpaccio e il bustier con spalline sottili e una generosa scollatura a V che ha messo in risalto il seno. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison il vestito viene venduto a 1.950 euro. La cosa particolare è che Nathan Falco Briatore si è vestito in coordinato con lei, apparendo elegantissimo e raggiante in un completo total white con camicia e pantaloni abbinati. Insomma, mamma e figlio hanno dato l'ennesima prova di condividere un rapporto profondo e affiatato: in questa versione candida e vacanziera non sono forse ancora più adorabili del solito?

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore in coordinato