Elisabetta Gregoraci si fa montare un Babbo Natale meccanico per decorare la casa di Montecarlo

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2023 è ormai alle porte e tutti stanno cominciando a lasciarsi travolgere dalla mania delle feste tra decorazioni casalinghe, mercatini a tema e primi regali. Chi approfitterà dei primi giorni di dicembre per addobbare l'albero come richiesto dalla tradizione? È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci, che a poche ore dall'ennesimo viaggio professionale ha deciso di decorare il salotto della sua enorme casa di Montecarlo, quella in cui vive con il figlio Nathan Falco Briatore, così da essere accolta da una perfetta atmosfera natalizia quando rientrerà. Ecco le scintillanti e appariscenti decorazioni che ha scelto per rendere speciali prossime feste.

L'albero di Natale con le luci blu di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non poteva che partire dall'albero di Natale per entrare in pieno mood feste. Ha rispolverato l'abete ecologico che usa ogni anno, un modello così grosso da costringerla a salire sulla scala per addobbarlo. Lo ha ha posizionato al centro del salotto e lo ha decorato con palline e festoni bianchi e rossi, due colori simbolo di questo periodo dell'anno.

Gli addobbi di Natale di Elisabetta Gregoraci

Tra i vari addobbi spiccano soprattutto quelli personalizzati con la scritta Merry Christmas, con il suo nome o con l'iniziale di Nathan. Non sono mancate le scintillanti lucine, la showgirl ha optato per dei led a contrasto in blu, così da rendere un tantino più variopinti gli ambienti domestici.

Elisabetta Gregoraci col maxi Babbo Natale

Il maxi Babbo Natale meccanico

A fare la differenza, però, è stata una installazione che Elisabetta si è fatta costruire proprio accanto all'albero: un Babbo Natale meccanico a grandezza naturale incredibilmente realistico. La sua particolarità? Gira la testa mentre legge un libro.

Il Babbo Natale maxi

La showgirl, fiera del risultato finale, non ha potuto fare a meno di mettere in scena un balletto sulle note delle classiche canzoni natalizie, finendo poi sulle ginocchia di Santa Claus per dargli un bacio sulla guancia. Insomma, Elisabetta Gregoraci è prontissima per dare il via alle feste: quest'anno a renderle ancora più speciali ci sarà il maxi Babbo Natale che ormai è già diventato la "mascotte" di casa.

Il salotto addobbato di Elisabetta Gregoraci