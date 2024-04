Cher e il fidanzato Alexander Edwards, coordinati in bianco e nero alla mostra di Dolce&Gabbana

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Cher e Alexander Edwards

Nuova uscita di coppia per Cher e il fidanzato Alexander Edwards. A distanza di pochi giorni dalla partecipazione alla terza edizione degli Equal Justice Now Awards a Los Angeles, i due sono volati in Italia per un appuntamento imperdibile. Sono stati ospiti dell'inaugurazione di Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana, l'esposizione dedicata alla Maison italiana e al lavoro di Stefano Gabbana e Domenico Dolce.

Cher e Alexander Edwards: amore oltre la differenza d'età

Cher ha trovato l'amore: si tratta di Alexander Edwards, con cui fa coppia fissa da circa un anno. La presentazione ufficiale è avvenuta alla sfilata di Versace, primo evento mondano che li ha visti insieme, dopo una serie di paparazzate e rumors che andavano avanti da diversi mesi. Lui lavora come produttore musicale ed è l'ex fidanzato di Amber Rose. La loro relazione ha suscitato molto scalpore, data la differenza d'età: lei ha 77 anni, lui 39 di meno. Questo age gap non pare essere un impedimento e lo stesso vale per molte altre coppie, del mondo dello spettacolo e non solo. Sono sempre di più quelle che hanno decenni di differenza d'età. Sono relazioni che sfidano i pregiudizi sociali, dove ci sono pro e contro. Al momento, tra Cher e Alexander Edwards non ci sono impedimenti: non si nascondono più e vivono la loro storia alla luce del sole.

Cher e Alexander Edwards in Dolce&Gabbana

Cher e Alexander Edwards in black&white

La coppia ha preso parte all'evento con look coordinati in black&white. La pelliccia della cantante è un modello firmato Dolce&Gabbana, fa parte della collezione Spring/Summer 2024, che ha come fonte d'ispirazione l'immaginario della vecchia Sicilia anni Sessanta tra forme sensuali, pizzo, delicate sovrapposizioni, silhouette pulite, contrasti cromatici tra bianco e nero e texture di lusso. L'ecopelliccia oversize con intarsio a righe presenta tasche a filetto e revers a specchio. Cher ha aggiunto un paio di pantaloni con strappi e blusa di raso, con capello di pelliccia. Completo nero per il suo compagno, con candida camicia e anelli di diamanti alle dita.