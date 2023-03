Cher presenta il fidanzato Alexander Edwards: debutto di coppia alla sfilata di Versace 67 anni lei e 27 lui: Cher e Alexander Edwards si frequentano da novembre. Insieme hanno partecipato alla sfilata di Versace debuttando ufficialmente come coppia.

La sfilata di Versace ha richiamato a Los Angeles tantissime celebrities e amici della Maison, che non potevano mancare all'atteso show con cui la Casa di moda italiana ha presentato la nuova collezione Autunno/Inverno 2023-24. Tra gli ospiti presenti all'evento c'erano Demi Moore con la figlia Rumer Willis, Dua Lipa, Miley Cyrus. Ha partecipato anche Cher assieme al fidanzato Alexander Edwards.

La love story tra Cher e Alexander Edwards

67 anni lei e 27 lui: la differenza d'età di ben 40 anni non è affatto un problema per Cher ed Alexander Edwards, coppia affiatatissima e sempre presente agli eventi mondani. I due fanno coppia fissa dal novembre 2022, quando sono stati paparazzati per la prima volta mano nella mano in un noto ristorante di Hollywood, il preferito dalle celebrities. Il rapper è l'ex di Amber Rose (hanno anche un figlio di 3 anni) e lavora nel mondo della musica anche in qualità di vicepresidente dell'etichetta discografica Def Jam Recordings (del rapper Tyga).

Pare che si siano conosciuti alla Settimana della moda di Parigi, quando la diva ha sfilato a sorpresa in passerella chiudendo lo show di Balmain con body scollato e anfibi. Galeotta è stata la moda insomma, passione che hanno in comune. Insieme hanno preso parte alla sfilata di Versace presso il il Pacific Design Center di Hollywood.

Cher e il fidanzato alle sfilate

Cher e il fidanzato sono arrivati insieme alla sfilata di Versace: è stato il loro debutto ufficiale di coppia, dopo una serie di paparazzate che hanno dominato il gossip degli ultimi mesi. La star ha indossato per l'occasione una giacca di pelle blu con scintillanti applicazioni, abbinata a leggings dello stesso colore e corsetto con cristalli. Un look rock e deciso, completato con un paio di stivaletti tono su tono. Look total blakc invece per il rapper: maglioncino a costine, camicia sbottonata con dettagli in oro, pantaloni oversize s scarponcini. Tra baci e carezze davanti alle macchine fotografiche la coppia ha catalizzato l'attenzione di tutti: davvero due piccioncini innamorati.