A Palazzo Reale va in scena la mostra di Dolce&Gabbana: dal cinema all’opera, le ispirazioni della Maison

A cura di Annachiara Gaggino

Uno dettaglio della mostra Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana

Inaugura domani (domenica 7 aprile) Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana, la prima mostra dedicata alle creazioni della Maison italiana. Il percorso espositivo sarà visitabile fino al 31 luglio 2024, per poi partire alla volta di un tour globale che toccherà le città più importanti portando l'artigianalità tricolore nel mondo.

Una sala della Mostra Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana

L'esposizione è un omaggio, una dichiarazione d'amore alla cultura italiana, che da sempre cuore pulsante e fonte d'ispirazione del brand. Attraverso questo viaggio si potrà scoprire il processo creativo dei due designer, in un dialogo tra tradizione e contemporaneità. Il progetto è promosso dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e IMG, con la curatela di Florence Müller, docente e autrice, direttrice dell’Union Française des Arts du Costume al Musée des Arts Décoratifs di Parigi e curatrice Moda e Arte Tessile al Denver Art Museum. I biglietti sono disponibili sul sito di Palazzo Reale e su quello ufficiale della mostra a un prezzo di 17 euro.

Una sala della Mostra Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana

Il viaggio nelle creazioni di Dolce&Gabbana

Si parte dagli spazi esterni di Palazzo Reale, dove vengono proposte una serie di opere digitali realizzate a importanti visual artist contemporanei che hanno reinterpretato le creazioni del marchio per poi proseguire con una serie di altre sezioni tutte dedicate a tematiche diverse, come quella del Fatto a Mano. Tra omaggi al grande cinema d'autore come quello al Gattopardo e all'opera lirica, una tradizione fortemente nazionale, il percorso tocca l'arte barocca ma anche quella classica, indagando la relazione tra le creazioni della Maison e le divinità greche.

Una sala della Mostra Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana

Cuore della mostra sarà, ovviamente la sala dedicata alla sartoria che fornisce uno veduta sulla pratica laboratoriale che è il fulcro dell’Alta Moda, dell’Alta Sartoria e dell’Alta Gioielleria di Dolce&Gabbana. Lo spazio riproduce fedelmente gli ambienti della sartoria e dei laboratori della Maison e ospiterà sarti e artigiani che ci lavoreranno tutti i venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, per dare modo al visitatore di immergersi nella realizzazione di queste creazioni, dall’ideazione alla finalizzazione.

Gli artigiani all'opera alla mostra di Dolce&Gabbana