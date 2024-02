Il doppio look di Elisabetta Gregoraci a Mad in Italy: spacco, piume e cristalli per l’ultima puntata Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Mad in Italy ed Elisabetta Gregoraci ha pensato bene di sfoggiare un doppio look. Maxi spacco, cut-out, cristalli e piume: ecco tutti i dettagli dei suoi abiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, lunedì 26 febbraio, si è chiusa la prima edizione di Mad in Italy, il nuovo comic show di Rai 2 che ha visto il gran ritorno di Elisabetta Gregoraci alla conduzione (accompagnata da Gigi e Ross). Negli ultimi anni la showgirl aveva ridotto al minimo le sue apparizioni televisive, basti pensare al fatto che si è limitata a presentare Battiti Live, il noto festival estivo firmato radio Norba, ma ora le cose sono cambiate. Ha accettato l'inedita esperienza in Rai, ritrovandosi a trascorrere le ultime settimane nella splendida Napoli. Quale migliore occasione dell'ultima puntata per dare il meglio di lei in fatto di stile?

L'abito bicolor di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista indiscussa di Mad in Italy, sul cui palco ha incantato tutti con degli outfit sofisticati e curati nei minimi dettagli. Se nelle prime puntate ha spaziato tra le varie tonalità del rosa, dal cipria al Barbie pink, la scorsa settimana aveva osato con degli appariscenti stivali tempestati di cristalli. Per l'ultimo appuntamento con la trasmissione non è stata da meno in fatto di glamour: ha indossato un lungo abito bicolor, un modello con uno spacco inguinale sul lato della gonna a sirena total black, dei cut-out sui fianchi e il bustier bianco a effetto reggiseno. Non sono mancati i tacchi a spillo, i bracciali preziosi e una collana a catena.

Il primo abito di Elisabetta Gregoraci

Quanto costano i sandali di cristalli di Elisabetta Gregoraci

Nel corso della puntata Elisabetta Gregoraci si è cambiata e la lasciato emergere il suo lato più esuberante. Niente più stile dark, ha brillato con un mini abito di paillettes scintillanti e cangianti, un modello fasciante con un mini spacco laterale e una cascata di piume bianche sulla scollatura.

Sandali Le Silla

Per completare il tutto ha scelto delle scarpe che non potevano passare inosservate: un paio di sandali gioiello di Le Silla con tacco a spillo e cinturino a spirale con frange di cristalli che gira intorno alla caviglia. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 1.950 euro. La showgirl ha così chiuso "col botto" la sua esperienza su Rai 2: quand'è che tornerà di nuovo in tv?