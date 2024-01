Elisabetta Gregoraci a Mad in Italy in rosa cipria: cut-out e maxi spacco per la prima puntata Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Mad in Italy ed Elisabetta Gregoraci ha incantato tutti col suo look rosa cipria. Per il debutto ha osato con cut-out e maxi spacco, mettendo in risalto la silhouette impeccabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, lunedì 29 gennaio, è andata in onda la prima puntata di Mad in Italy, lo show comico di Rai 2 condotto da Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci. Sebbene i protagonisti del programma siano i comici che si alternano sul palco, ad attirare le attenzioni del pubblico non poteva che essere la presentatrice, tornata in tv per la prima volta dopo l'estate. Era da giorni che sui social parlava di questa inedita esperienza, documentando sia i viaggi a Napoli che le prime prove, ieri poi è arrivato il debutto e, come da tradizione, ha lasciato trionfare il glamour: ecco cosa ha indossato per dare il via alla nuova avventura in Rai.

Elisabetta Gregoraci, il primo look di Mad in Italy

Elisabetta Gregoraci ha sempre curato nei minimi dettagli i suoi look da palcoscenico e anche a Mad in Italy lo ha fatto, apparendo glamour, sensuale e sofisticata durante la prima puntata. Per il debutto ha pensato bene di dire no alle tinte accese e vitaminiche, ha scelto un sobrio rosa cipria che ha esaltato alla perfezione il suo incarnato. Per essere precisi ha indossato un abito dalla silhouette fasciante, un modello con un maxi spacco sulla gonna midi e il corpetto incrociato che lascia scoperti gli addominali con un taglio cut-out. Il dettaglio che non può passare inosservato? Intorno al collo ha un anello gold a cui è attaccato il bustier. Non sono mancati i décolleté col tacco a spillo in tinta e dei gioielli scintillanti, dagli anelli agli orecchini, tutti in cristalli.

Elisabetta Gregoraci in rosa cipria

L'inconveniente col vestito nel backstage

Sebbene sul palco di Mad in Italy Elisabetta Gregoraci sia apparsa perfetta, la verità è che nel backstage si è ritrovata ad affrontare un problemino. Piuttosto che nasconderlo, ha documentato tutto sui social, dove si è lasciata immortalare a piedi nudi in camerino tra le "grinfie" dello staff mentre manteneva l'abito su aiutandosi con le mani.

L'inconveniente in camerino

Nella didascalia ha poi scritto: "Piccoli inconvenienti, stiamo sistemando il vestito". Cos'è che è andato storto? Pare ci fosse un problema con il lato della scollatura e con la zip posteriore della gonna ma per fortuna alla fine tutto si è risolto per il meglio ed Elisabetta ha letteralmente spopolato col meraviglioso look cipria.