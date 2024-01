Elisabetta Gregoraci a Napoli come Eva Kant: il look con la catsuit per il debutto a Mad in Italy Il 2024 di Elisabetta Gregoraci inizia con un nuovo traguardo professionale: è stata scelta per presentare Mad in Italy, il nuovo programma di Rai 2 con Gigi e Ross. Sui social ha dato una piccola anteprima del look sfoggiato sul palco: ecco le foto della sua prima volta negli studi di registrazione di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 di Elisabetta Gregoraci è cominciato "col botto": dopo essere tornata dalle vacanze in Kenya con Flavio e Nathan Falco Briatore, ha annunciato che presto tornerà in tv con un programma tutto nuovo. Si chiama Mad in Italy, ovvero una "nuova versione" dello storico Made in Sud che la vedrà affiancare Gigi e Ross sul palcoscenico di Rai 2. Quando andrà in onda? Al momento non si conosce la data precisa del debutto ma la cosa certa è che dovrebbe essere entro la fine di gennaio 2024. Non sorprende, dunque, che ieri la showgirl abbia trascorso la giornata a Napoli, documentando sui social sia la tappa in una delle pizzerie del centro che la visita agli studi Rai di Fuorigrotta.

Elisabetta Gregoraci segue il trend delle catsuit

"Napoli Day One! Sono finalmente qui carica per cominciare questa nuova avventura che condivideremo insieme molto presto! Vi posso svelare ancora poco del dietro le quinte … nel frattempo per ambientarmi io vado di pit stop pizza", sono state queste le parole con cui Elisabetta Gregoraci ha documentato sui social la partenza della sua esperienza a Mad in Italy.

Elisabetta Gregoraci a Mad in Italy

Che abbia registrato la prima puntata o che abbia fatto solo le prove, non importa, la showgirl ha pensato bene di mostrare il look sensuale e glamour scelto per il debutto del programma. Ha seguito il trend delle catsuit, le tutine così aderenti da essere quasi una seconda pelle, trasformandosi in una moderna Eva Kant (come lei stessa ha sottolineato su Instagram).

Elisabetta gregoraci in versione Eva Kant

Il look dark di Elisabetta Gregoraci

Per la prima volta sul palco di Mad in Italy Elisabetta Gregoraci ha indossato una tutina fasciante in tessuto lucido total black, per la precisione un modello con i pantaloni aderenti e il bustier con le maniche lunghe, una zip sul davanti e la scollatura generosa che ha lasciato il seno in risalto.

Elisabetta Gregoraci con la catsuit

Per completare il tutto ha scelto un cinturone elasticizzato con un cinturone gold sul davanti e un paio di stivali in tinta col tacco a spillo. Capelli sciolti e con le punte ondulate, make-up metallico e una semplice catena d'oro sottile al collo: Elisabetta ha dato l'ennesima prova di essere icona di bellezza e di stile. Nel momento in cui si è scattata un selfie in camerino ha inoltre rivelato di aver portato con lei una Kelly bag di Hermès in pelle nera, modello che sul web viene venduto a oltre 30.000 euro.