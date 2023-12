Elisabetta Gregoraci in bikini fucsia fluo: vacanze di Natale al mare con Nathan e Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci è volata in Kenya, trascorrerà le vacanze di Natale nel resort di Flavio Briatore con il figlio Nathan Falco. Quale migliore occasione di questa per mettersi in bikini? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci ha dato ufficialmente il via alle sue vacanze di Natale, facendo sognare i fan con le sue Stories "esotiche". Dopo aver addobbato la casa di Montecarlo con una maxi scultura elettrica a forma di Babbo Natale, è volata in Calabria per salutare la famiglia con una cena all'insegna del glamour. Nelle ultime ore è poi partita alla volta del Kenya, preannunciando che, come da tradizione, trascorrerà questa prima parte delle festività nel resort a Malindi di Flavio Briatore. A farle compagnia naturalmente c'è il figlio Nathan Falco Briatore, che si sta godendo questo periodo di pausa scolastica nel più totale relax tra spiagge paradisiache e mare cristallino.

Le vacanze di Natale "esotiche" di Elisabetta Gregoraci

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci trascorre le vacanze di Natale in Kenya con il figlio e l'ex marito, anzi, si tratta di una vera e propria "tradizione di famiglia" visto che anche negli anni scorsi la prima parte delle festività della showgirl sono state super esotiche.

Elisabetta Gregoraci in vacanza in Kenya

Quale migliore occasione di questa per rispolverare i capi più trendy dell'armadio estivo? Tra pranzi in riva al mare, spiagge paradisiache e tintarella, da qualche giorno a questa parte Elisabetta sta facendo venire "l'acquolina in bocca" ai fan che, al contrario, sono alle prese col freddo. Naturalmente non può fare a meno di documentare tutto sui social, non esitando a mostrarsi in splendida forma in bikini.

La partita a bocce con Nathan Falco e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci in bikini in inverno

Natale in bikini? Elisabetta Gregoraci ha trasformato il sogno di molti in realtà. Nelle ultime ore ha documentato sui social una sfida a bocce contro Flavio e Nathan Falco Briatore, approfittandone per mostrare il look scelto per la giornata in spiaggia. La showgirl ha puntato su un vitaminico fucsia fluo con un due pezzi monocromatico, per la precisione un modello con tanga sgambato e reggiseno dalla linea sportiva che ha messo in risalto la forma fisica impeccabile. Occhiali da sole scuri firmati Ray-Ban, piedi nudi e gli immancabili bracciali preziosi al polso: Elisabetta non potrebbe essere più raggiante. Del resto, come potrebbe non esserlo di fronte una location tanto meravigliosa?

Elisabetta Gregoraci in bikini fluo