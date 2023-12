Elisabetta Gregoraci con Nathan e Flavio Briatore: quanto vale il look sparkling per la cena natalizia Elisabetta Gregoraci ha riunito tutta la famiglia per una cena pre-natalizia. Sui social ha posato col figlio Nathan Falco e con l’ex marito Flavio Briatore, apparendo super glamour con una tuta sparkling di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Natale è alle porte e sono molte le star che cominciano a mettere temporaneamente in pausa la loro carriera per concedersi qualche giorno in famiglia al termine di un lungo e stressante anno lavorativo. L'ultima ad averlo fatto è stata Elisabetta Gregoraci che, dopo aver addobbato casa a Montecarlo, è volata in Calabria per ricongiungersi agli affetti più cari, primi tra tutti il papà Mario e la sorella Marzia (accompagnata da compagno e figli). Non sono mancati Nathan Falco e il suo papà Flavio Briatore, che sono stati lieti di posare al fianco dei parenti durante la reunion pre-natalizia, dando così prova di amare la loro famiglia "allargata". Cosa ha indossato la showgirl per questa cena esclusiva e intima?

Elisabetta Gregoraci veste coordinata a Nathan e Flavio Briatore

"Menù della serata : Family e Christmas Vibes", sono state queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha usato sui social per documentare la serata pre-natalizia trascorsa in famiglia. Sebbene il matrimonio con Flavio Briatore sia arrivato al capolinea da anni, la showgirl ha mantenuto con lui un rapporto profondo e affiatato, dando da volerlo accanto in questa occasione speciale insieme al figlio Nathan. Che si sia trattato di un caso o di una scelta di stile voluta, la cosa certa è che i tre si sono vestiti in coordinato, puntando tutto sull'eleganza senza tempo del total black: tuta sparkling per Elisabetta, jeans e camicia scura per Nathan, polo e berretto con la visiera in tinta per Flavio.

La famiglia "allargata" di Elisabetta Gregoraci

La tuta scintillante di Elisabetta Gregoraci

Ad attirare le attenzioni dei fan non poteva che essere il look glamour scelto da Elisabetta per la serata in famiglia. Per lei niente outfit in rosso natalizio, ha preferito il total black ma con qualche tocco sparkling.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci a Cannes con Flavio Briatore: per il party look vitaminico verde menta

Jumpsuit Giambattista Valli

Ha sfoggiato una sofisticata jumpsuit firmata Giambattista Valli, un modello smanicato e dal taglio bootcut in tessuto bouclé a trama metallizzata, con colletto classico, bottoni sul davanti, due tasche sul petto e cinturone incorporato. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 3.481 euro. Non sono mancati i tacchi alti e i bracciali preziosi, ormai tratto distintivo del suo stile. In quante prenderanno ispirazione dall'outfit della showgirl per Natale?