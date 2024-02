Elisabetta Gregoraci in rosa a Mad in Italy: la terza puntata è con l’abitino trasparente Look total pink per Elisabetta Gregoraci nella terza puntata di Mad in Italy, la sua nuova avventura televisiva in compagnia di Gigi e Ross. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci in David Koma

Si chiama Mad in Italy la nuova avventura televisiva di Elisabetta Gregoraci, programma in onda in prima serata che terrà compagnia al pubblico di Rai 2 per sei puntate (l'ultima lunedì 4 marzo). Lo show deve la partecipazione della showgirl, che affianca sul palco il duo comico Gigi e Ross. Con loro tantissimi comici e un'orchestra dal vivo, pronti a intrattenere gli spettatori con musica, sketch, monologhi. Elisabetta Gregoraci nella terza puntata di lunedì 13 febbraio ha sfoggiato un look total pink.

Elisabetta Gregoraci a Mad in Italy

Archiviati i festeggiamenti in famiglia in onore del 44esimo compleanno, Elisabetta Gregoraci è tornata ai suoi impegni di lavoro. La showgirl la scorsa estate ha girato la Puglia al timone di Battiti Live, programma di cui è il volto ufficiale ormai da diversi anni. Il nuovo programma che la vede protagonista non è dedicato alla musica, bensì alla comicità.

Elisabetta Gregoraci in David Koma

Per la prima puntata di Mad in Italy la showgirl ha debuttato in rosa, confermando la sua predilezione per dettagli sexy: maxi spacco e dettaglio cut out. Per la seconda puntata ha scelto la stessa nuance (un mini dress strapless) e ha riproposto questo colore anche nella terza. Insomma, il rosa sta facendo da filo conduttore nelle sue scelte di stile. Glielo vedremo indosso anche nelle prossime puntate?

abito David Koma

Il look total pink di Elisabetta Gregoraci

Rosa dalla testa ai piedi per Elisabetta Gregoraci. Nella terza puntata di Mad in Italy, la showgirl ha confermato la predilezione per un brand di cui indossa spesso le creazioni, un marchio amatissimo dalle celebrities e molto sfoggiato in tv e sui re carpet. David Koma è stato indossato da Beyonce, Kendall Jenner, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Ana de Armas per fare solo alcuni esempi. Ne sono fan anche Valentina Ferragni e Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci in David Koma

Il brand punta su creazioni estremamente sensuali impreziositi con tulle, cristalli e piume, che vogliono comunicare l'idea di una donna potente e sicura di sé. Avevamo visto già Elisabetta Gregoraci in David Koma al suo compleanno. Stavolta ha scelto un minidress a maniche lunghe rosa, asimmetrico e semitrasparente, con dettaglio di paillettes sul fianco e minigonna arricchita da una fusciacca. Costa 1280 euro. Ha abbinato l'abitino a un paio di décolleté con tacco fucsia.