Elisabetta Gregoraci brilla a Battiti Live con la camicia trasparente e la mini di cristalli Elisabetta Gregoraci torna sul palco di Battiti Live in total white, con capelli bagnati e camicia trasparente.

A cura di Beatrice Manca

Battiti Live, l'appuntamento musicale di Radio Norba, è ripartito e ha fatto una doppia tappa a Bari per il weekend. Dopo il debutto in total black, la conduttrice televisiva ha puntato sul bianco per il weekend: sabato sera ha sfoggiato un coordinato con crop top e gonna aderente, mentre domenica sera ha scelto un look scintillante con camicia e minigonna abbinata.

Il look scintillante di Elisabetta Gregoraci

Sul lungomari di Bari si sono esibiti gli artisti che accompagneranno la nostra estate: da Fedez ad Annalisa, sexy con il catsuit nero trasparente. La conduttrice ha puntato tutto su un look scintillante con minigonna – la protagonista delle tendenze estive – bianca di paillettes e una camicia trasparente oversize con un decoro scintillane effetto ‘fuochi d'artificio'. Il look era completato da sandali col tacco alto fucsia, per aggiungere un tocco di colore.

Elisabetta Gregoraci

Il wet look di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha completato il look con un'acconciatura ‘effetto bagnato' sui capelli, pettinati all'indietro con il gel. Il wet look è una delle tendenze più amate per i look estivi: è facilissimo da realizzare e regala quell'effetto ‘freschezza' come appena uscite dalla doccia. In quanti copieranno il suo look per l'estate?