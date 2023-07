Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: top incrociato che scopre gli addominali per la seconda puntata Questa sera, martedì 11 luglio, va in onda su Italia 1 la seconda puntata di Battiti Live. La conduttrice Elisabetta Gregoraci ha puntato sul grigio perla con un completo fasciante che ha le ha lasciato gli addominali scoperti.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio dell'estate 2023 è tornata una nuova edizione di Battiti Live, il festival musicale firmato Radio Norba che anche quest'anno decreterà il tormentone più ascoltato nel nostro paese durante le vacanze. Oggi, martedì 11 luglio, va in onda la seconda puntata da Bari su Italia 1 (era stata registrata nelle scorse settimane) e si preannuncia un gran successo. Ancora una volta la protagonista indiscussa dell'evento è la "padrona di casa" Elisabetta Gregoraci che, affiancata da Alan Palmieri e Mariasole Pollio, ha dato prova di essere una conduttrice perfetta. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Il look di Elisabetta Gregoraci per la seconda puntata di Battiti Live

Se per il debutto Elisabetta Gregoraci aveva puntato tutto sulle trasparenze e sui cut-out con un abito dall'effetto vedo-non vedo che rivelava l'underboob, per la seconda puntata ha preferito qualcosa di un tantino più sobrio ma ugualmente iper sensuale. Niente total black, ha preferito un grigio perla che è riuscito a illuminare la sua bellezza mozzafiato. Si è rivolta alla Maison Philosophy di Lorenzo Serafini, sfoggiando un completo in tessuto stretch drappeggiato che le ha fasciato la silhouette. La gonna è una pencil skirt a vita alta, mentre il crop top è incrociato, si allaccia dietro la schiena, ha le maniche lunghe ed è caratterizzato da un ampio scollo che lascia le spalle scoperte e il décolleté in risalto.

Elisabetta Gregoraci in Philosophy di Lorenzo Serafini

Le scarpe e i gioielli di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato a degli ulteriori accessori all'insegna del glamour per la seconda puntata di Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci, seconda puntata di Battiti Live

Per completare l'outfit grigio perla che ha lasciato gli addominali scoperti ha puntato su un paio di sandali silver con le fascette incrociate ricoperte di cristalli e il tacco a spillo metallico, mentre per quanto riguarda i gioielli ha optato per un paio di maxi cerchi scintillanti. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra raggiunte con delle extension sfumate sui toni del caramello. Make-up marcato sugli occhi, sorriso smagliante ed energia travolgente: la showgirl è una delle indiscusse regine dell'estate 2023.