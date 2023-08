Battiti Live, i look dell’ultima puntata: Elisabetta Gregoraci coperta di cristalli, Annalisa è dark Oggi va in onda l’ultima puntata di Battiti Live, il festival dell’estate firmato Radio Norba, e sul palco le star si sono sfidate a colpi di stile. Elisabetta Gregoraci con i cristalli, Annalisa in nero, Paola e Chiara con borchie e stringhe: ecco tutti i look del gran finale.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, martedì 1 agosto, va in onda l'ultima puntata di Battiti Live, il festival musicale dell'estate firmato Radio Norba che ogni anno fa tappa in diverse città della Puglia. Tormentoni, balli scatenati, pubblico in delirio: anche questa edizione è stata un vero e proprio successo (anche se i diversi concerti sono stati registrati molto prima della loro messa in onda). A infiammare il palco c'è ancora una volta Elisabetta Gregoraci nei panni di conduttrice, affiancata come da tradizione da Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Cosa hanno indossato i protagonisti del live per il gran finale? Ecco tutti i look della serata, da Annalisa ad Ana Mena.

Elisabetta Gregoraci scopre la schiena

Elisabetta Gregoraci è la protagonista indiscussa di Battiti Live e lo ha dimostrato con i suoi look capaci di catalizzare l'attenzione dei media. Dalla prima puntata a oggi ha mixato alla perfezione glamour e sensualità, spaziando tra lunghi abiti trasparenti, completi con top incrociati, outfit asimmetrici e fluo. È stato però per l'ultima puntata che ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ha indossato un lungo slip dress tempestato di cristalli silver, un modello con la scollatura morbida che le ha fasciato la silhouette, lasciando la schiena nuda. Per completare il tutto ha scelto dei sandali gioielli in tinta di Ninalilou, gli immancabili bracciali preziosi e una piega extra liscia.

Elisabetta Gregoraci con l’abito di cristalli

Da Annalisa a Paola e Chiara, le dive in total black

Per il gran finale di Battiti Live sono state diverse gli artisti che hanno puntato sull'eleganza intramontabile del total black. Annalisa ha detto addio ai top di cristalli e ai cuissardes in denim, questa volta ha abbinato una sensuale catsuit a una giacca oversize (tutto firmato Dolce&Gabbana). L'unico accessorio a contrasto? Il reggiseno a balconcino in raso cipria portato a vista.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Anche Paola e Chiara hanno scelto il nero, vestendosi in coordinato con dei tubini di Dolce&Gabbana decorati con stringhe e borchie. Total black anche per Baby K con la tutina effetto vedo-non vedo, Fred De Palma con il suo maglioncino trasparente e Tananai, che ha però arricchito lo stile dark con una giacca in denim.

Baby K con la tutina dark

Fedez veste griffato, Ana Mena multicolor

Tra gli artisti più attesi sul palco di Italia 1 non poteva che esserci anche Fedez, il re dell'estate insieme ad Annalisa e J-Ax con Disco Paradise. Il rapper si è vestito griffato: ancora una volta si è affidato alla Maison Versace, sfoggiando un completo in denim con giacca sportiva e pantaloni coordinati, entrambi decorati all-over con l'iconico logo lettering.

Fedez in Versace

A distinguersi col suo animo glamour è stata anche Ana Mena, apparsa super originale in un minidress multicolor di David Koma abbinato a un paio di stivali verde metallico di NiiHAi. Chi tra tutti i protagonisti dell'ultima puntata si aggiudica il titolo di più trendy della serata?