Battiti Live, prima puntata: Annalisa è trendy con gli stivali in denim da oltre 5mila euro Annalisa è tra le protagoniste della prima puntata di Battiti Live, in onda questa sera su Italia 1: ecco cosa ha indossato per il debutto al festival musicale di Radio Norba.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera va in onda su Italia 1 la prima puntata di Battiti Live, il festival musicale più seguito dell'estate che ormai da anni consacra il successo dei tormentoni di stagione. Al di là della padrona di casa Elisabetta Gregoraci, tornata sul palco a lei caro in total black con un maxi cut-out sul seno, sono stati moltissimi i protagonisti del debutto dell'evento a Bari. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Annalisa, esibitasi sia da sola sulle note di Mon Amour che in coppia con Fedez con Disco Paradise: ecco il dettaglio davvero prezioso nascosto nel suo look minimal e trendy.

Annalisa con gli shorts di jeans a Battiti Live

Di recente l'abbiamo vista elegantissima in abito da sposa per il matrimonio con Francesco Muglia, ma per le esibizioni canore Annalisa lascia spazio a uno stile decisamente più trendy e sbarazzino. Per la prima puntata di Battiti Live ha indossato un outfit che ha mixato alla perfezione semplicità e glamour. Si è rivolta ancora una volta a Dolce&Gabbana, Maison che sta curando il suo armadio in quasi tutte le esibizioni live, sfoggiando un completo con shorts in denim a vita alta e camicia corsetto bianca, un modello crop in popeline di cotone con le maniche lunghe e il bustier steccato con le coppe sagomate.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Gli stivali in denim di Annalisa

Ad aggiungere un tocco super sofisticato al look minimal di Annalisa sono state le scarpe. Ha indossato un paio di stivali cuissardes in denim firmati sempre Dolce&Gabbana, per la precisione un modello della collezione Denim con il tacco a spillo realizzato in jeans patchwork e impreziosito da ricami e decorazioni scintillanti.

Leggi anche Annalisa è rock a Battiti Live: la doppia esibizione tra corsetti e tute trasparenti

I cuissardes Dolce&Gabbana

Quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 5.950 euro. decorato all denim patchwork con ricami. Capelli sciolti e lisci, rossetto marcato e grinta da vendere: Annalisa è una delle regine indiscusse dell'estate. Quale sarà il prossimo look che sfoggerà a un live?