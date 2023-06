Elisabetta Gregoraci debutta a Battiti Live con l’abito trasparente cut-out che rivela l’underboob Elisabetta Gregoraci ha scelto un sexy look total black per il primo appuntamento di Battiti Live, sul palco di Bari.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Dan More

L'estate di Elisabetta Gregoraci sarà anche quest'anno alle prese con Battiti Live. Per la conduttrice è un appuntamento fisso da diverso tempo: anche in questa edizione è stata confermata alla conduzione degli show, che la porteranno prima in diverse piazze della Puglia e poi in prima serata su Italia 1. La showgirl per l'occasione ha scelto outfit speciali, uno più trendy dell'altro.

Elisabetta Gregoraci in Dan More

Elisabetta Gregoraci conduce Battiti Live 2023

Che estate sarebbe senza Battiti Live? È diventato un appuntamento fisso nelle città italiane, che ospitano i principali protagonisti del panorama musicale con i loro tormentoni tutti da cantare e ballare. A Bari si è svolta la prima tappa mercoledì 21 giugno: sono saliti sul palco Fedez, Annalisa, Marco Mengoni, Elodie e tanti altri artisti. Il capoluogo pugliese si animerà di concerti anche sabato 24 e domenica 25 giugno, poi sarà la volta di Gallipoli il 7 e 9 luglio.

Elisabetta Gregoraci in Dan More

Tutti gli appuntamenti in programma saranno riproposti su Italia 1 ogni martedì, a partire dal 4 luglio: un totale di sei puntate fino a metà di agosto. Battiti Live vede nuovamente alla conduzione Elisabetta Gregoraci, un volto legato al tour di concerti on the road da diverso tempo: è sul palco dal 2017 e con lei anche Mariasole Pollio e Alan Palmieri (quest'ultimo dal 2010).

Elisabetta Gregoraci in Dan More

Il look di Elisabetta Gregoraci per la prima puntata di Battiti Live

La showgirl è giunta a Bari con ben 5 trolley pieni di abiti. Per il debutto la 43enne ha puntato sull'intramontabile total black. Ha indossato un abito nero lungo con gonna trasparente, bodysuit integrato, scollatura incrociata e dettaglio cut-out triangolare che lascia la pancia nuda e scopre l'underboob. È una creazione firmata Dan More, il brand di Daniele Morena amatissimo dalle celebrities.

in foto: abito Dan More

Sul sito ufficiale un modello simile costa 1350 euro. I dettagli cut-out sono un must dei suoi sexy look e l'underboob è un trend che spopola tra influencer e celebrities. Elisabetta Gregoraci ha completato l'outfit con sandali neri dal tacco alto. Capelli legati per la conduttrice, con una maxi coda di cavallo alta. Infine ha aggiunto dei piccoli orecchini a bottoncino e la sua immancabile fila di bracciali. Con cosa stupirà il pubblico nelle prossime tappe?