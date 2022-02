Il ritorno dell’under boob: Bella Hadid rilancia il trend della scollatura sotto al seno Bella Hadid ha mostrato il suo nuovo look sui social, rilanciando una delle tendenze più sexy di tutti i tempi, quella dell’under boob. Il suo top scintillante con la scollatura sotto al seno riuscirà a diventare il must-have della prossima primavera?

A cura di Valeria Paglionico

Bella Hadid è una delle modelle più amate e richieste al mondo e, al di là delle sfilate in passerella e degli shooting fotografici fashion, è icona di stile anche nella quotidianità. A dimostrarlo sono i suoi profili social, dove non esita a documentare con Stories e selfie i look glamour che sfoggia ogni giorno. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, rilanciando una delle tendenze più sensuali di tutti i tempi, quella dell'under boob. Di cosa si tratta? Delle scollature sotto al seno che mettono in risalto la sua forma e la sua tonicità.

Il micro top scintillante di Bella Hadid

Chi più di una modella può lanciare e seguire le mode più audaci del momento? È proprio quanto fatto da Bella Hadid nel suo recente post social, dove ha sfoggiato un look da imitare assolutamente in primavera. Ha puntato tutto sulla Maison Coperni, scegliendo alcuni capi della collezione Primavera/Estate 2022. Ha abbinato una gonna lunga e a vita bassa color sabbia, un modello cargo con i tasconi laterali, a un micro top scintillante total pink. È totalmente forato, ha le maniche a pipistrello, delle paillettes in tinta all-over e dei tagli cut-out sul décolleté. La sua particolarità? Mette in risalto l'under boob con una scollatura sotto al seno.

Bella Hadid in Coperni

Bella Hadid con in maxi orecchini in pvc

A rendere ancora più sofisticato l'outfit della sorella di Gigi sono stati gli accessori: la top ha abbinato gonna e top a un paio di Mary Jane nero e arancio di Dior (prezzo 980 euro) e a dei maxi orecchini in pvc rosa dalla forma "alata" firmati Y/PROJECT. A tracolla ha inoltre portato una bag rettangolare e con la patta asimmetrica, un modello nato dalla collaborazione (che lei stessa ha sponsorizzato nel post) tra Michael Kors e il brand Ashya.Co. Insomma, la piccola di casa Hadid ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali in fatto di look: l'under boom riuscirà a spopolare nella bella stagione grazie a lei?