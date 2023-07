Elisabetta Gregoraci cambia stile a Battiti Live: brilla con l’abito verde fluo e le onde da sirena Battiti Live fa tappa a Gallipoli: per il concerto del 7 luglio la conduttrice Elisabetta Gregoraci ha detto addio al total black per sfoggiare un colore fluo.

A cura di Beatrice Manca

Battiti Live, l'evento musicale dell'estate organizzato da Radio Norba, è arrivato a Gallipoli: il tour farà doppia tappa nella famosa località vacanziera pugliese. Ancora una volta a svolgere il ruolo di ‘padroni di casa' sono stati Alan Palmieri, Mariasole Pollio ed Elisabetta Gregoraci, che ha incantato il pubblico con un lungo abito cut out verde fluo, una delle nuance di tendenza dell'estate 2023.

Le ciabatte firmate di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci trascorrerà il weekend in Salento: poche ore prima del concerto ha condiviso alcune foto che la vedono impegnata a ripassare la scaletta e a rilassarsi sotto al sole. La conduttrice ha scelto un look casual con t-shirt bianca annodata e shorts colorati con una fantasia arancio brillante. Non potevano mancare gli accessori griffati: ai piedi indossa sandali flat Dior e ha completato il look con una borsa ‘col nodo' di Bottega Veneta.

Elisabetta Gregoraci con i sandali Dior

Elisabetta Gregoraci in verde fluo

Dopo aver esordito con look in black'n'white, Elisabetta Gregoraci ha deciso di puntare sui colori accesi: per la tappa pugliese ha indossato un lungo abito cut out color verde lime, caratterizzato da un taglio sul seno e un altro su un fianco, appena sopra la cintura in cuoio. La La conduttrice ha completato il look con un'acconciatura semi raccolta, tirando indietro le ciocche sulle tempie e lasciandole cadere con un effetto ‘beach waves'. Il make up, invece, era coordinato all'abito, con un ombretto verde iridescente. L'accessorio inaspettato? La felpa con cui si è riscaldata dietro le quinte!