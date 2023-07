Annalisa cambia look: addio corsetti, per Battiti Live sceglie la gonna minimal e il crop top La luna di miele può attendere: dopo le nozze Annalisa è tornata a fare musica dal vivo e a Battiti Live sfoggia un look dark e deciso.

A cura di Beatrice Manca

Per Annalisa sarà un'estate da ricordare per sempre: la cantante infatti si è sposata (in gran segreto) con Francesco Muglia, manager di Costa Crociere, sfoggiando un abito corto e ricamato. La luna di miele, per il momento, può aspettare: Annalisa infatti è tornata subito a fare musica sul palco. Venerdì 7 luglio è stata ospite di Radio Norba Cornetto Battiti Live: il concerto itinerante ha fatto tappa a Gallipoli, dove Annalisa ha fatto ballare la folla con un look scintillante.

La svolta di stile di Annalisa

Anche sul versante professionale Annalisa sta macinando un successo dopo l'altro: la sua Mon Amour è entrata di diritto tra i tormentoni estivi, oltre al singolo Disco Paradise, dove canta insieme a Fedez e agli Articolo 31. La nuova stagione professionale della cantante è accompagnata anche da un nuovo stile, curato dalla stylist Susanna Ausoni. Nelle ultime esibizioni abbiamo visto Annalisa con uno stile più dark, tra stivali alti in denim e abiti allacciati come corsetti. Niente di ciò che ci si potrebbe aspettare in piena estate: i colori sono sempre scuri, i tagli netti e decisi. La nuova Annalisa, insomma, è una dark lady.

Annalisa a Battiti Live

Il top di cristalli di Annalisa

Per il concerto di Battiti Live a Gallipoli Annalisa ha scelto un look con giacca corta abbinata a una minigonna a portafogli, e anfibi neri. Per illuminare il look total black, l'artista ha indossato un top di cristalli sotto al blazer, sposando la tendenza scintillante dell'estate 2023. Rispettando la tendenza della vita bassa, Annalisa ha scelto una minigonna che lasciava l'ombelico scoperto, in pieno revival anni Duemila. Stavolta ha deciso di cambiare stile ai capelli, rinunciando alla coda alta che è diventata la sua firma di stile per lasciare la chioma rossa sciolta sulle spalle. Ora che l'estate è entrata nel vivo si concederà una meritata vacanza con il marito?