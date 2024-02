Il compleanno di Elisabetta Gregoraci: spegne le candeline tra fiori e torte personalizzate Elisabetta Gregoraci ha spento le candeline. C’è stato un piccolo party in famiglia in occasione dei suoi 44 anni, con allestimento total pink. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci ama festeggiare il compleanno, è un evento che le sta molto a cuore e che la riempie sempre di felicità. Non manca mai di celebrare in grande stile l'occasione con tutte le persone care, gli amici e i parenti. L'anno scorso c'erano stati addirittura due party decisamente glamour: uno a Monte Carlo (con l'abito dal fiore di cristalli sul seno) e il secondo a Dubai nel locale di Flavio Briatore (col look Barbiecore). Quest'anno, ha trascorso il giorno del 44esimo compleanno a Napoli, dove si trovava per le riprese di Mad in Sud. Ha spento le candeline sul lungomare, con un look casual ma griffato. Poi è stata la volta di una reunion di famiglia.

La festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è legatissima alla sua famiglia, in particolare alla sorella Marzia (che tra l'altro le somiglia moltissimo). Non poteva quindi rinunciare a un momento con tutte le persone care, per festeggiare il 44esimo compleanno, anche se con qualche giorno di ritardo. La sua data di nascita, infatti, cade l'8 febbraio. Sui social ha mostrato alcuni scatti realizzati durante il piccolo party in casa assieme alla famiglia. Look total black per lei questa volta, con una gonna a matita in pelle dal dettaglio cut out in vita e un crop top con dettaglio piumato sul fondo. È di Miu Miu e costa 1520 euro.

Tripla torta per la festeggiata

Le torte personalizzate sono il fenomeno social del momento. Decisamente instagrammabili, spopolano per la loro vena ironica, perché danno un tocco speciale al fatidico momento in cui si spengono le candeline. È quasi una gara a chi sceglie la scritta più divertente e c'è solo l'imbarazzo della scelta, visto che ognuno può scegliere quella che sente più propria, quella che lo rappresenta maggiormente. Su quella di Valentina Ferragni, per esempio, c'era scritto (con riferimento al fidanzato più giovane): "31 ma ancora rimorchio i 2000". Elisabetta Gregoraci, eterna sognatrice, ha scelto ben 3 torte personalizzate, due circolari e una a forma di cuore. Ha spento le candeline su un tavolo decorato con fiori e petali di rosa, un allestimento total pink. Al sempre valido "Happy Birthday" ha aggiunto una torta con la scritta "Più sogni che anni" e un'altra "Potrei sbagliarmi ma dubito".