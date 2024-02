Elisabetta Gregoraci tra velluto e paillettes, la seconda festa di compleanno è con Flavio Briatore Per Elisabetta Gregoraci proseguono i festeggiamenti di compleanno. È volata a Monte Carlo per un party con Flavio Briatore e tanti amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Proseguono i festeggiamenti di compleanno per Elisabetta Gregoraci, che di anno in anno ha sempre dimostrato di amare molto questa ricorrenza, sempre celebrata in grande stile con tutte le persone care. Anche stavolta, in occasione dei 44 anni, non si è smentita. A distanza di alcuni giorni, è volata come di tradizione a Monte Carlo, per chiudere in bellezza.

Il compleanno di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è nata l'8 febbraio. Quest'anno la ricorrenza è caduta in un momento impegnativo: la showgirl è infatti alle prese con la conduzione di un nuovo programma televisivo. Per questo, ha festeggiato il fatidico giorno a Napoli, la città delle riprese. Immancabile la torta con le candeline e la foto di rito, dinanzi al mare partenopeo col Vesuvio sullo sfondo. Poi la festeggiata si è concessa un party in famiglia, con ben tre torte personalizzate. Ma non è finita qui! Ogni anno, infatti, Elisabetta Gregoraci è solita volare a Monte Carlo, la sua città del cuore.

Elisabetta Gregoraci in Alexandre Vauthier

Il look per il party con Flavio Briatore

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, nonostante il matrimonio sia finito da anni, restano comunque legati da un profondo e sincero affetto. Lui è sempre presente nei momenti importanti, nelle reunion di famiglia, nelle occasioni speciali. L'anno scorso aveva organizzato per la showgirl un party esclusivo e anche quest'anno ha voluto esserci, per la ex compagna.

Abito Alexandre Vauthier

Il party si è svolto al Cipriani Monte Carlo, in compagnia di tante amiche. Immancabile, una torta gigante bianca e rosa a forma di cuore, con tanto di candeline. Per la serata, la festeggiata ha scelto un look spumeggiante. Ha optato per un abitino strapless di velluto nero con rilievi di paillettes. Costa 2.249 euro.