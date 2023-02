I 43 anni di Elisabetta Gregoraci: spegne le candeline in abito rosa confetto con fiori sul seno Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il 43esimo compleanno. Al party ha sfoggiato un mini dress rosa confetto con scarpe scintillanti (un look da oltre 2000 euro).

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci ama da sempre festeggiare il compleanno in grande stile. La showgirl ci ha abituati a party esclusivi, pieni di ospiti, organizzati in ogni minimo dettaglio in location di lusso. L'anno scorso per l'occasione era volata addirittura a Dubai per celebrare la ricorrenza al Billionaire (con un look rosa bubblegum). Nel 2020, invece, aveva festeggiato prima con un party casalingo tra fiori e palloncini e poi al GF Vip (con un sexy abito trasparente). Non è stata da meno quest'anno. Classe 1980, Elisabetta Gregoraci ha spento 43 candeline e ha condiviso con fan e follower alcuni scatti della serata a lei dedicata.

Il look romantico di Elisabetta Gregoraci

La festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci (nata il 7 febbraio 1980) si è svolta a Montecarlo, dove dopo aver trascorso una giornata in famiglia ha dato il via ai festeggiamenti: un party organizzato dall'ex marito Flavio Briatore. I due, separati da diversi anni, sono sempre rimasti in rapporti amichevoli, innanzitutto per il bene del figlio Nathan Falco. Continuano a essere legati da un affetto sincero e Briatore è sempre presente nelle reunion di famiglia e nei momenti speciali, proprio come in questo caso.

in foto: abito Magda Butrym

L'imprenditore ha organizzato per la festeggiata una serata all'insegna di musica, karaoke, danze, numeri di magia e intrattenimento, con gadget personalizzati tutt'intorno e allestimento tematico all'insegna del rosa. Erano presenti tanti amici e persone care, compresi ovviamente Nathan Falco e la sorella della neo 43enne (Marzia Gregoraci): le due donne sono legatissime. Marzia ha puntato sul look total black, una tutina nera aderente resa scintillante da una copertura di cristalli.

in foto: scarpe Aquazzurra

La protagonista della serata ha scelto invece un look rosa confetto, molto delicato e primaverile: l'abitino corto bon ton con gonna a trapezio e senza maniche è impreziosito da un'applicazione floreale all'altezza del seno, con dettaglio cut-out. È una creazione firmata Magda Butrym e costa 1335 euro sul sito ufficiale della Maison. La showgirl ha compleato l'outfit con un paio di scarpe da vera principessa: slingback con tacco a spillo, punta affusolata tempestata da cristalli scintillanti e cinturino posteriore di PVC trasparente, per un sexy effetto nudo. Costano 995 euro e sono firmate Aquazzurra. Il total look, dunque, ha un valore di 2330 euro.