Elisabetta Gregoraci compie 44 anni: compleanno a Napoli con la polo piumata da 2mila euro Elisabetta Gregoraci compie 44 anni oggi e ha pensato bene di festeggiare a Napoli (dove soggiorna da diversi giorni per le riprese di Mad in Italy). Ecco il look casual e griffato che ha scelto per spegnere le candeline.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Elisabetta Gregoraci: compie 44 anni e non potrebbe essere più soddisfatta per i numerosi successi professionali raggiunti negli ultimi mesi. Come sta festeggiando? Al momento è a Napoli ma le vacanze e i party scatenati non c'entrano nulla, è alle prese con le registrazioni delle puntate di Mad in Italy, il nuovo programma comico di Rai 2 che conduce insieme a Gigi e Ross da diverse settimane. Sebbene si sia ritrovata a spegnere le candeline lontana dall'amato figlio Nathan Falco Briatore, ha trovato lo stesso il modo per rendere la ricorrenza memorabile: ecco cosa ha indossato per festeggiare sullo sfondo del mare partenopeo e del Vesuvio.

La festa sul mare di Elisabetta Gregoraci

Al motto di "Buon compleanno a me" Elisabetta Gregoraci ha documentato sui social la sua mattinata in stile birthday girl. Sullo sfondo del Borgo Marinaro di Napoli ha ricevuto in regalo una piccola torta personalizzata, un dolce ricoperto di pasta di zucchero total white e arricchita con un cuore e la scritta "Ely" in blu. Non sono mancate le candeline colorate, la decorazione a tema e una cascata di coriandoli (anche se è stato volutamente evitato l'inserimento del numero 44). La cosa certa è che nessuno direbbe ai che la showgirl è una over 40: col suo sorriso smagliante e con la sua silhouette impeccabile riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani.

Il compleanno a Napoli di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci con la polo griffata

Niente minidress, paillettes o abiti sofisticato, per il compleanno "a sorpresa" a Napoli Elisabetta ha puntato tutto sullo stile casual ma senza rinunciare a un tocco casual. Ha indossato un paio di jeans over a vita alta e ha lasciato gli addominali in mostra abbinandoli a una polo crop.

Polo Miu Miu

Si tratta di un modello in maglia di seta e cotone firmata Miu Miu: è a fondo azzurro ma decorata all-over con righe orizzontali bianche e blu ed è tempestata di piume total white sull'orlo. Non manca l'iconico logo patch sul petto. Qual è il prezzo di questo capo cult? Sul sito ufficiale della Maison la polo viene venduta a 1.750 euro. In quanti si ispireranno a Elisabetta per un look sbarazzino da birthday girl?