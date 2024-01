Elisabetta Canalis coperta solo di paillettes: schiena nuda e maxi cuissardes per il party invernale Il look da indossare a un party invernale? Lo ha proposto Elisabetta Canalis, che sui social si è mostrata in versione scintillante e sensuale al compleanno di Giuseppe Giofrè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Elisabetta Canalis ha cominciato il 2024 col botto anche se è rimasta a Los Angeles, città in cui da anni vive stabilmente con la figlia Skyler Eva. Dopo aver incantato tutti in rosso fuoco a Capodanno, ora è tornata a incantare i followers con la sua bellezza. Da sempre molto attiva sui social, nelle ultime ore ha documentato con foto e Stories una serata speciale in onore di Giuseppe Giofrè, il ballerino che lo scorso anno è stato giudice al serale di Amici e che proprio ieri ha compiuto 31 anni. Il party di compleanno è stato organizzato al ristorante Cipriani di Beverly Hills e per l'occasione l'ex velina ha dato il meglio di lei in fatto di stile e di sensualità: ecco cosa ha indossato.

Il minidress scintillante di Elisabetta Canalis

Per celebrare con stile il 31esimo compleanno di Giuseppe Giofrè Elisabetta Canalis ha seguito il trend sparkling, dando prova del fatto che i lustrini e gli scintillii sono super glamour anche quando le feste natalizie arrivano al termine. Ha sfidato il freddo con un minidress tempestato di paillettes, un modello con la gonna micro, le maniche lunghe e una maxi scollatura posteriore che ha lasciato la schiena nuda. La particolarità dell'abito? L'effetto vedo-non vedo creato con i ricami luccicanti che lo decorano all-over, lasciando intravedere chiaramente gli slip in tinta. Per proteggersi dalle temperature gelide la showgirl ha usato semplicemente un cappotto dal taglio classico, tenendolo però sbottonato.

Elisabetta Canalis in versione dark

Elisabetta Canalis coi cuissardes a effetto calza

A rendere il look dark e shining ancora più sensuale sono state le scarpe: niente décolleté, mocassini o mules, Elisabetta Canalis ha preferito dei cuissardes alti fino alla parte alta della coscia, per la precisione un modello di pelle total black a effetto calza col tacco metallico.

Elisabetta Canalis con Giuseppe Giofrè

Capelli legati in uno chignon con i ciuffi lasciati liberi sul davanti, make-up marcato ma dai toni naturali e selfie allo specchio col festeggiato: la showgirl potrà anche aver superato i 40 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e sembra non avere rivali quando si parla di stile. In quante prenderanno ispirazione da lei per i look invernali "da party"? L'unica cosa certa è che in una versione simile non bisogna avere paura del freddo.